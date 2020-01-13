持藤條狠抽重障生屁股 志工、協會判賠21萬餘元

志工持藤條狠抽重障生屁股，志工、協會判賠21萬餘元。（記者鄭淑婷攝）

2020-01-13 22:35:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］「臀部瘀青宛如黑色皮膚！」位於桃園市、以照護身心障礙者為主的「希伯崙全人關懷協會」，2018年6、7月間發生志工持藤條及水管鞭打罹患重度身心障礙院生案，導致院生臀部大片瘀青且感染引發敗血症，院生父親質問時曾錄下志工坦承持藤條、水管的證據，據此向涉案的莊姓、史姓志工及協會求償201萬餘元，桃園地院法官近日審結判決2名志工及協會須賠償21萬9009元。

家人指控，黃姓院生自幼罹患自閉症、無法自理生活，2018年6月底開始入住協會，即遭莊姓、史姓志工不當管教，動輒持藤條、水管鞭打臀部，隔月黃姓院生因高燒不退，爸媽接到協會通知將人送醫急救，才發現兒子臀部有大面積瘀傷，且因感染引發敗血症，經質問莊姓、史姓志工才知受虐。

黃姓院生的爸爸曾錄下莊姓志工坦承持藤條、水管鞭打的證據，他在錄音中指出「藤條有啊、水管也有」、「我有打、史姓志工也有」、「管教過程中只會修理屁股，也不會是一次打到很嚴重，都是兩下、三下、兩下、三下提示警告」、「傷口可能一直不會好的累積」、「我也感到非常遺憾和抱歉」；另，案發後桃園市政府家防中心社工也有介入調查，當時協會、莊姓志工都曾稱，黃姓院生入住後情緒躁動、不意管教，因此遭莊姓、史姓志工，以「管教」名義抽打臀部。

不過，莊姓志工在法庭上矢口否認，辯稱黃姓院生的傷勢是入住前就已存在的舊傷，被錄下的對話是在身心俱疲下遭到誘導；協會也辯稱，並未有傷害黃姓院生的情形，且黃姓院生有攻擊他人傾向，入住前家人也曾持電擊棒管教，臀部傷勢在入住前早已存在；史姓志工則稱，從未打過黃姓院生，他不願意賠償。

法官經傳喚社工、醫師等證人出庭並勘驗相關證據後，認為莊姓、史姓志工及協會的辯詞不足採信，傷勢也無法證明是舊傷，審酌醫療、精神撫慰金等，判決莊姓、史姓志工及協會，須連帶賠償黃姓院生21萬9009元。

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