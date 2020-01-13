好扯！ 網購預訂年菜 過完年還沒收到貨

消保官提醒訂購年菜時，應選擇資訊清楚又有口碑的商家或賣家。圖為示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2020-01-13 20:06:17

［記者陳恩惠／桃園報導］農曆春節將近，許多家庭常為籌劃年菜大傷腦筋，近年各大網購平台、超商、賣場及飯店業者紛紛推出便民的年菜預購，市府法務局消費者保護室主任邱玉霞提醒民眾，訂購年菜時，應選擇資訊清楚又有口碑的商家或賣家、菜色內容充分揭露並詳細標示清楚者，且要預留較充分又寬裕的宅配到貨時間，以免爭議。

邱玉霞說，現代人生活忙碌較没時間準備年夜飯，於是選擇提前預購等方式，因此消費者在訂購時，應選擇賣家資訊、年菜內容物、數量、規格及價錢都清楚標示者，例如燉雞湯因雞隻品種及配料不同而有價差，海蔘、干貝、魚蝦等海鮮類因種類大小不同，價格當然也不同，同時也要看清楚說明，勿因精美圖片或宣傳文字就下訂購買，以免收到的商品與預期有落差。

她說，前2年有消費者申訴，網購預訂年菜原就是準備在春節期間食用，沒想到等到年都過完了，還沒收到年菜；另名消費者則是申訴「被詐騙」，表示實際收到的年菜與網路刊出的圖片差異大，由於網站相關資訊已刪除，民眾求償無門只能認虧。

消費者服務中心也提醒，春節前宅配物流業務量大，應預留充分的到貨時間，收到年菜後，應儘速檢查包裝是否完整、內容物是否短少或腐壞的情形，若有瑕疵應立刻向業者反映，且應依年菜包裝上所標示的方式保存、解凍及加熱，以確保食品安全衛生及料理風味。

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