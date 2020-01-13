總統大選後調整市府團隊？ 鄭文燦：過年後再說

針對總統大選後是否調整市府團隊，桃園市長鄭文燦表示，過年後再說。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-13 16:37:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對桃市府團隊在過年有無調整？桃園市長鄭文燦今下午表示，市府團隊如果有需要調整，不一定要哪個時間點調整，會根據實際上的需要做調整。經媒體追問是否在過年前會有調整？鄭文燦則說：「我現在還沒有考慮，等過年後再說。」

蔡英文總統在大選拿下817萬餘票，樹立「小英障礙」，其中，她在以往藍大於綠的桃園市，再扣除復興區外的12區，票數均高於高雄市長韓國瑜。鄭文燦今下午出現市政行程後受訪表示，蔡英文在桃園贏得好成績，獲得市民支持，將來桃園的重大建設會在時間表一個個定案、完工，並安排與6位當選立委介紹桃園的建設需求，請他們在立法院協助。

「建設沒有顏色！」鄭文燦強調，每個政黨的立委都應該全力以赴，協助桃園的發展，也希望將來在中央能夠給桃園更大的財政挹注，至少要在六都均衡的情況底下，給予桃園公平的待遇。

鄭文燦進一步說，現在正在發展北桃生活圈的連結，桃園很多基本建設，正是建設的關鍵時期、黃金時期，這方面也需要中央給予公平的地位，選後還有很多的工作要做，「所以我在選舉結束後，特別說這週就要上工、正常工作」，希望全力以赴，屆時也會安排跟6位當選或者連任的立法委員做簡報，讓他們了解每個區目前進行的重大建設有哪些。

至於桃園有沒有可能因此拿到多一點統籌分配款？鄭文燦說，這涉及修法問題，希望市籍立委能協助修改財政收支劃分法，讓六都最後一個升格的桃園市，不要差第五的台南市88億元，他強調，該修法就要修法，這是公平的問題。

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