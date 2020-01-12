梅花開完櫻花開！角板山梅花季開跑花容增色「挺美的」

角板山行館園區的梅花凋謝速度快。（記者李容萍攝）

2020-01-12 23:07:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市府風景區管理處今年以「藝文樂賞」為主題，在復興區角板山行館舉辦「2020角板山行館園區梅花季」，活動從12日開跑至19日，只是園區的梅花於去年12月17日提早開花，如今活動才要登場，多數梅花已經開始凋謝，僅剩少數還有花可賞，不過，少了梅花盛開美景也別洩氣，梅花季系列藝文樂賞活動首日仍辦的熱鬧滾滾，令遊客驚喜的，還有園區的粉紅櫻花正接力開始綻放。

市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，今年梅花季「藝文樂賞」活動園區內規劃六大主題，包含桃園知名團體、在地團體以及街頭藝人、Cosplay等表演秀，與前來現場的遊客互動外，草地遊戲、在地藝文樂賞、美味胖卡點心站、童趣互動表演區、賞梅揮毫迎新春、童趣紀念品DIY，辦理具創意融合的親子賞梅活動，透過簡單輕食，大人欣賞美景也帶孩子擁抱自然。

梅花季的假日活動從上午10時至下午4時安排在主舞台區、梅園、角板山行館，12日邀請三民國小森巴鼓、北原山貓、路邊草樂團、白頭翁與金絲雀、腹語魔術秀、木偶變臉秀、Cosplay蜘蛛人、魔幻中國戲法；18日有羅浮國小戲劇舞蹈、羅溫特、Syunaw樂團、默劇表演、歡樂機械舞氣球、泡泡特技秀、搞笑氣球秀；19日壓軸有義盛國小合唱團、頭角樂團、浪跡樂團、原林藝術舞集、小丑氣球秀、魔術秀、搞笑腹語表演秀、花開富貴魔術秀。

市府風景區管理處處長廖育儀表示，梅花季活動首日氣候不佳、陰細雨綿綿，經統計遊客人數7359人，雖較上週週日（5日）的1萬4780人，上山賞梅人潮整整少了一半。由於園區櫻花正接力盛開，而且18、19日的活動檔檔精彩，另外，角板山戰備隧道內的軍演3D實境及北橫開闢史的展示，相信在總統、立委大選後和農曆年前會掀起另一波賞花人潮。

欲搭乘大眾運輸前往角板山行館的民眾，可至桃園客運桃園總站搭乘502「台灣好行」小烏來線至角板山行館，或至大溪客運總站搭乘 5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094至角板山行館，另外復興區公所有提供仁愛及上台地等2處收費停車場，供自行前往民眾停車。

梅花季系列藝文樂賞活動仍辦的熱鬧滾滾。（記者李容萍攝）

梅花季系列藝文樂賞活動仍辦的熱鬧滾滾。（記者李容萍攝）

觀旅局局長楊勝評（右4）、復興區區長游正英（右3）等人出席賞梅揮毫迎新春活動。（記者李容萍攝）

角板山行館園粉紅的櫻花接力開始綻放。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法