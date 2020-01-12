桃園這區超藍！「韓張配」狂贏「蔡賴配」近一倍

總統、立委選舉的開票現場。（記者李容萍攝）

2020-01-13 00:23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕總統、立委選舉結果，民進黨拚連任的蔡英文總統和副手賴清德在桃園市獲得71萬8260票，大勝國民黨對韓國瑜、張善政的52萬9749票，「蔡賴配」在桃園市13個行政區狂贏12個行政區，唯獨在復興區只拿到2038票，輸給對手「韓張配」的4043票；復興區不僅是桃園市唯一的山地行政區，也是「蔡賴配」操盤手桃園市長鄭文燦也捍動不了的「最藍」行政區。

「蔡賴配」、「韓張配」在桃園市12個行政區的得票情形，桃園區14萬6904票、10萬2460票，中壢區12萬6600票、10萬7499票，大溪區3萬2801票、2萬1126票，楊梅區5萬1449票、4萬2840票，蘆竹區5萬5967票、3萬3227票，大園區3萬3375票、1萬8096票，龜山區5萬4130票、3萬5968票，八德區6萬4446票、5萬0043票，龍潭區3萬5605票、3萬4250票，平鎮區7萬1172票、5萬7200票，新屋區1萬8437票、1萬0891票，觀音區2萬5336票、1萬2106票。

開票結果揭曉，復興區韓粉見大勢已去，除接受選舉結果，也自我解嘲，復興區角板山的梅花、櫻花正盛開，傷心的話，只好相約到角板山賞花療癒選後的心情！

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