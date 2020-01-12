為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

桃園這區超藍！「韓張配」狂贏「蔡賴配」近一倍

總統、立委選舉的開票現場。（記者李容萍攝）

總統、立委選舉的開票現場。（記者李容萍攝）

2020-01-13 00:23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕總統、立委選舉結果，民進黨拚連任的蔡英文總統和副手賴清德在桃園市獲得71萬8260票，大勝國民黨對韓國瑜、張善政的52萬9749票，「蔡賴配」在桃園市13個行政區狂贏12個行政區，唯獨在復興區只拿到2038票，輸給對手「韓張配」的4043票；復興區不僅是桃園市唯一的山地行政區，也是「蔡賴配」操盤手桃園市長鄭文燦也捍動不了的「最藍」行政區。

「蔡賴配」、「韓張配」在桃園市12個行政區的得票情形，桃園區14萬6904票、10萬2460票，中壢區12萬6600票、10萬7499票，大溪區3萬2801票、2萬1126票，楊梅區5萬1449票、4萬2840票，蘆竹區5萬5967票、3萬3227票，大園區3萬3375票、1萬8096票，龜山區5萬4130票、3萬5968票，八德區6萬4446票、5萬0043票，龍潭區3萬5605票、3萬4250票，平鎮區7萬1172票、5萬7200票，新屋區1萬8437票、1萬0891票，觀音區2萬5336票、1萬2106票。

開票結果揭曉，復興區韓粉見大勢已去，除接受選舉結果，也自我解嘲，復興區角板山的梅花、櫻花正盛開，傷心的話，只好相約到角板山賞花療癒選後的心情！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓流變寒流？子弟兵葉壽山失守屏市 周佳琪若即若離得票超車
2020-01-12 23:50

韓流變寒流？子弟兵葉壽山失守屏市 周佳琪若即若離得票超車
民進黨政黨票與總統票差很大 黃偉哲：年輕人願給小黨空間
2020-01-12 23:48

民進黨政黨票與總統票差很大 黃偉哲：年輕人願給小黨空間
準！汪浩上月預測總統大選得票 誤差不超過6％
2020-01-12 23:33

準！汪浩上月預測總統大選得票 誤差不超過6％
造謠！喊「2號」卻記「蔡英文一票」？查核中心打臉
2020-01-12 23:26

造謠！喊「2號」卻記「蔡英文一票」？查核中心打臉
副都心翻轉有潛力！ 純住宅炙手可熱

副都心翻轉有潛力！ 純住宅炙手可熱
桃園市今日熱門
2020-01-07 00:39

這次台下回「不對～」 謝龍介1天傻眼2次 影片

2020-01-11 08:56

網紅忘帶身分證 深夜殺回台北：不管多耗錢都要投票

2020-01-09 12:07

宋楚瑜狂轟國民黨：對中共卑躬屈膝、比奴隸還奴 影片

2020-01-07 12:26

桃園深夜驚悚車禍 騎士彈飛空中落地

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播