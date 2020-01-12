春節交通疏運總動員 八德警現地會勘協調
［記者陳恩惠／桃園報導］桃市警八德分局日前會同市府交通局、區公所、里長及各大賣場業者等，辦理交通疏運與工程改善會勘，並針對國二大湳交流道、市場、廟宇及各大賣場共同研議改善春節期間交通、疏運等措施；警方將設置相關標示牌，並調整號誌連鎖來因應。
八德警方表示，國2大湳交流道不僅是重要幹道，也是觀光旅遊景點聯外道路，常有不熟路況駕駛人由福德一路左轉往桃園方向上交流道前，臨時由外側車道切入內側，造成後方車輛堵塞，將在路口前300公尺設置「左轉車輛請靠內側行駛」標示牌、調整福德一路沿線號誌連鎖，減緩匝道口壅塞，避免車流回堵至和平路及和強路。
另考量各大賣場、大湳傳統市場春節前的採購年貨及往返車潮，八德警察分局將加強與賣場及相關業者即時聯絡通報，掌握即時路況，轄區宮廟、大賣場春節期間均有自聘交通維護人員，協助疏導車流；若購物觀光車潮嚴重回堵道路交通，將請業者管制停車場入口道路，並開放平面停車場以疏解車潮。
分局長陳錦坤表示，春節期間的交通疏運著重於維持交通順暢，而警方也將持續精進各項交通疏導作為，在春節期間除了靠警方的努力外，最重要的仍仰賴用路人遵守交通規則及義警、民防、社區守望相助隊、志工等力量，一起做好交通及治安工作，能夠讓民眾和樂平安歡度春節。