春節交通疏運總動員 八德警現地會勘協調

八德警方日前會同相關單位針對八德區宮廟及各大賣場春節期間交通疏導工作會勘與協調。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-12 20:42:27

［記者陳恩惠／桃園報導］桃市警八德分局日前會同市府交通局、區公所、里長及各大賣場業者等，辦理交通疏運與工程改善會勘，並針對國二大湳交流道、市場、廟宇及各大賣場共同研議改善春節期間交通、疏運等措施；警方將設置相關標示牌，並調整號誌連鎖來因應。

八德警方表示，國2大湳交流道不僅是重要幹道，也是觀光旅遊景點聯外道路，常有不熟路況駕駛人由福德一路左轉往桃園方向上交流道前，臨時由外側車道切入內側，造成後方車輛堵塞，將在路口前300公尺設置「左轉車輛請靠內側行駛」標示牌、調整福德一路沿線號誌連鎖，減緩匝道口壅塞，避免車流回堵至和平路及和強路。

另考量各大賣場、大湳傳統市場春節前的採購年貨及往返車潮，八德警察分局將加強與賣場及相關業者即時聯絡通報，掌握即時路況，轄區宮廟、大賣場春節期間均有自聘交通維護人員，協助疏導車流；若購物觀光車潮嚴重回堵道路交通，將請業者管制停車場入口道路，並開放平面停車場以疏解車潮。

分局長陳錦坤表示，春節期間的交通疏運著重於維持交通順暢，而警方也將持續精進各項交通疏導作為，在春節期間除了靠警方的努力外，最重要的仍仰賴用路人遵守交通規則及義警、民防、社區守望相助隊、志工等力量，一起做好交通及治安工作，能夠讓民眾和樂平安歡度春節。

警方將在上大湳交流道前300公尺設置「左轉車輛請靠內側行駛」標示牌，以及福德一路沿線號誌連鎖來因應。（記者陳恩惠翻攝）

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