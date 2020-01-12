連任成功謝票 鄭運鵬籲：「為反對而反對」時代應過去

桃園市第一選區立委當選人民進黨鄭運鵬，順利連任的他，今天下午展開車隊拜票。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-12 18:17:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市第一選區立委選戰，民進黨現任立委鄭運鵬以近7千票差距打敗對手國民黨陳根德，順利連任。今天下午鄭運鵬展開車隊謝票，向選民表達感謝，他表示，為反對而反對的時代應該要過去，盼未來桃園的六席立委，以團結台灣、建設桃園的方向，在地方議題上合作，國家議題大家坐下來討論。

鄭運鵬在本屆選舉中取得10萬4735票，獲得46.1%得票率，擊退取得9萬7787票，同是上屆對手的陳根德。他表示，前天桃園立委開票仍像過去一樣，讓每席立委都是在非常艱辛，且戲劇性的狀況當中，順利當選，雖然藍綠是三比三，但對桃園來說，他覺得是不錯成績，對於蔡英文總統的票數高於他，這點會繼續努力。

鄭運鵬說，從這幾年來可以看到這次總統大選的氣氛，大概是有史以來對立最深的，包括年金改革、婚姻平權、能源轉型及兩岸關係的議題，都在一個轉捩點，但他認為，從蔡英文總統的連任，到民進黨可以在這麼艱困的環境下，一年之內還可以順利過半，就可以證明台灣社會希望這些爭議都過去。

「新的一年開始，這是一個重新和諧對話的新的起點。」鄭運鵬期盼，所有當選人不管是不分區的政黨或者區域立委，都應該要跟行政部門、蔡英文及民進黨，有和諧的對話空間，「兩岸都需要和平、平等的民主對話，國內當然要率先示範」，表示這一點是他長期在立法院工作以來對自己的期許，

鄭運鵬認為，對桃園來說，這也是新的年代，鄭文燦在這一年將所有重大的工程、建設，包含所有社會福利的照顧，一步步上路，未來他也希望這些建設更落實，甚至可以加速腳步。

鄭運鵬強調，「『登大人』的囝仔」如果沒有中央幫忙出來分擔，其實非常辛苦，舉例來說，現在桃園如火如荼配合捷運進行的路外停車場，因為有中央支持四成預算，本來只能做10個立體停車場，現在能做14個。

鄭運鵬期盼，未來國民黨立委可以一起協助桃園市府，並站在市民角度，喊話「為反對而反對的時代應該過去」，盼未來大家能以團結台灣、建設桃園的方向，六席立委一起在地方議題合作、國家議題大家坐下來討論。

桃園市第一選區立委當選人民進黨鄭運鵬（左），今天下午展開車隊拜票，他鮮少露面的太太（右）也陪同感謝選民支持。（記者魏瑾筠攝）

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