桃市選區得票數最高 無黨籍趙正宇連任車隊謝票

無黨籍立委趙正宇，這次得票數居桃園市各選區之冠，順利連任，今天下午進行八德、中壢選區的謝票行程。（記者陳恩惠攝）

2020-01-12 15:31:16

［記者陳恩惠／桃園報導］第十屆立法委員選舉結果昨夜出爐，桃園市第六選區（八德、大溪、復興及中壢區12里）連任成功的無黨籍立委趙正宇，今天上午一如選舉期間的低調，獨自前往八德姜太公廟宇參香祈福，午後則和夫人展開八德、中壢地區的車隊謝票活動；趙正宇受訪表示，如今的民代與過去不同，「平常要找得到、建設要看得到」，挾著高知名度空降，不做事不服務也是無用。

趙正宇說，以前的民意代表喜歡走媒體、常上電視打知名度，爭取曝光、見光率及支持度，但在如今，民意代表不能用階級鬥爭，也不能用過往的思維，應該要像現在一樣，平常就要找得到人，地方建設也要看得到，民眾認為一定要接地氣，讓他們能找得到、替他們服務，才是最重要的。

這次選舉和以往不同，這次對手挾著高知名度，而且選舉期間又拉得非常長，昨天開完票，看到大家的支持，表示我這4年來的經營是有成就的，未來的4年會更加努力、積極，爭取中央預算回地方，讓我們的民眾過得更幸福。

趙正宇的車隊，今天下午1時30分起，由桃市八德區國際路一段進廣福路口的竹園餐廳出發，將繞行八德區的北部一路往南繞行至中壢華勛，然後再回到介壽路主要幹道，返回出發點，預計傍晚5時結束車隊謝票行程。

無黨籍立委趙正宇今天下午進行謝票行程。（記者陳恩惠攝）

無黨籍立委趙正宇說，未來將更積極為民眾爭取福利。（記者陳恩惠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法