退黨為敗選負責！王浩宇：綠黨抗中護台的路線沒錯

王浩宇宣布退黨為敗選負責！強調綠黨抗中護台的路線沒錯。（擷圖王浩宇臉書）

2020-01-12 13:08:05

〔記者李容萍／桃園報導〕2020年總統、立委選舉結果昨揭曉，在政黨票部分，綠黨得票率2.4％，確定無緣前進國會，連政黨補助款都拿不到，身兼綠黨中執委的桃園市議員王浩宇昨晚在臉書拋出震撼彈，宣布將退黨為敗選負責。他表示，衷心感謝用選票支持綠黨的每位朋友，「我願承擔一切敗選的責任，即日起辭去綠黨中執委並退出綠黨，再次向所有支持者致上最深的歉意！」

今日清晨，王浩宇再次發文指出，「說好不哭的，說好要睡到天亮的，但我睡不著，還有些必須講的。我深愛綠黨，所以花了五年的時間努力，在困境中，做了不得不的選擇。」呼籲民眾用每月300、500元，定期定額支持綠黨。

王浩宇說，綠黨執行全國民調時，我們曾對於票源做了完整的分析，發現2016年投給綠社盟那些堅持社運路線的選票，有超過70%已經轉支持時代力量或民進黨。如果那時候就投票，綠黨只能拿到0.7%的選票，大概9萬多票，沒人沒錢的狀態，比起社民黨根本沒有好多少。

要放棄嗎？還是堅持？王浩宇認為，綠黨選擇改變路線，三個月後，綠黨的支持度成長了三倍，接著，台灣民眾黨成立，綠黨又面臨了更大的挑戰。因為過去的路線，根本早已沒有生存空間。但綠黨沒有放棄，支持度又砍半的我們，在TVBS的封關民調拿到3%，距離補助款僅一步之遙。

王浩宇提到，其實他很清楚的知道韓國瑜已經不可能逆轉、民進黨國會過半的可能性極高，但當身邊的朋友開始焦慮時，說要改投民進黨時，綠黨並沒有為了凝聚選票，而選擇做出傷害台派和諧的事。雖然3%跟2.4%的距離就是這個。但他還是堅持，先讓民進黨守住國家，讓韓國瑜當選的可能歸零，再去談綠黨的政黨票。

王浩宇強調，儘管最後的結果不盡滿意，但34萬已經是綠黨單獨參選以來最高的得票，新的路線錯了嗎？ 沒有王浩宇，綠黨就能更好嗎？未來的綠黨，要走回社運路線？他還是認為，抗中護台的路線沒錯。

至於跟時代力量、民眾黨走同一個路線，未來的綠黨，恐怕會選得更慘。他期待綠黨的夥伴，更清晰抗中護台的路線，堅定的走下去，終有一天會獲得肯定的。

王浩宇宣布退黨為敗選負責！強調綠黨抗中護台的路線沒錯。（擷圖王浩宇臉書）

因為得票不甚理想，綠黨不分區立委候選人無緣進入國會。（擷圖王浩宇臉書）

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