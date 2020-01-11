投票日國道湧現車潮 桃機出入境數今將瞬間反轉

據「高速公路1968即時路況」資訊顯示，上午9點半起包含國5，以及國1、國3都有多處路段陸續湧現車潮，包含國1、國3許多路段時速均不到40公里，國三三鶯-鶯歌南下路段車速更低於20公里。（圖擷自「高速公路1968即時路況」）

2020-01-11 11:17:02

〔即時新聞／綜合報導〕第15任總統、副總統及第10屆立委選舉今天投票，許多民眾一大早就前往投票所排隊等候投票，上午9點半國道陸續湧現車潮，包含國1、國3許多路段時速均不到40公里，國三三鶯-鶯歌南下路段車速更低於20公里。至於桃機則是有別於前幾天入境旅客超過出境，今天將立刻反轉，估計出境將比入境人數多1萬6800多人。

據「高速公路1968即時路況」資訊顯示，上午9點半起包含國5，以及國1、國3都有多處路段陸續湧現車潮，截至上午11點，國三三鶯-鶯歌南下路段車速低於20公里，木柵-南深路、安坑-中和、中和-土城、樹林-三鶯、鶯歌-大溪、大里一-大里二等路段車速都低於40公里。

至於國1則是環北-五股轉接道、高公局-泰山轉接道、機場系統-中壢轉接、中壢服務區-內壢、湖口-湖口服務區、湖口服務區-竹北、竹北-新竹、王田-彰化系統、北斗-員林、台南-大灣、仁德系統-台南、路竹-高科、岡山-高科等路段車速都低於40公里。

據《聯合報》報導，桃機過去幾天入境旅客均超過出境，昨日還有6萬8500多名旅客入境，不過今日立刻反轉，估計出境將比入境人數多1萬6800多人。顯示不少人回台投票後，又將馬上返回僑居地或工作崗位。

桃機過去幾天入境旅客均超過出境，昨日還有6萬8500多名旅客入境，不過今日立刻反轉，估計出境將比入境人數多1萬6800多人。（資料照）

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