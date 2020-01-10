北部旅遊看這裡！公路總局規劃春節疏運

公路總局呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。示意圖。（資料照）

2020-01-10 16:07:23

［記者許倬勛／桃園報導］今年春節有7天連假，交通部公路總局未雨綢繆，規劃交通疏運措施，建議要到北部地區走春的旅客，可利用台六61線及台31線作為桃園、台北、新竹間往返的替代道路。

因應春節連續假期出遊潮，國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，除夕（1月24日） 至初二（1月26日）全天將封閉南下匝道，用路人可於新屋交流道銜接國道一號幼獅交流道南下。

公路總局第一區養護工程處表示，桃園地區可能壅塞的熱點，研判有國道一號湖口至新竹路段、台三線大溪交流道口至武嶺橋及台三線大溪老街入口；返鄉南向車潮預計在1月22日午後至24日上午；1月25日則有南北向的回娘家車潮；收假車潮則預估在26日。

公路總局也說，西濱快速公路（台61線觀音至新豐高架路段）已通車，可通往濱海沿線永安漁港等觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66、68線），與國道系統1號、3號形成區域路網，讓往來北部地區中、短程更方便。

另外，依據往年經驗，由台66線連接台60線南下的車輛，常因台61線觀音交流道前號誌無法消化車流而造成車陣回堵，第一區養護工程處建議用路人可以由台15線南下，至台60線永安交流道上西濱快速道路，可望縮短停等時間。

公路總局也呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息查詢最新路況。

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