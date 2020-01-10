為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

北部旅遊看這裡！公路總局規劃春節疏運

公路總局呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。示意圖。（資料照）

公路總局呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。示意圖。（資料照）

2020-01-10 16:07:23

［記者許倬勛／桃園報導］今年春節有7天連假，交通部公路總局未雨綢繆，規劃交通疏運措施，建議要到北部地區走春的旅客，可利用台六61線及台31線作為桃園、台北、新竹間往返的替代道路。

因應春節連續假期出遊潮，國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，除夕（1月24日） 至初二（1月26日）全天將封閉南下匝道，用路人可於新屋交流道銜接國道一號幼獅交流道南下。

公路總局第一區養護工程處表示，桃園地區可能壅塞的熱點，研判有國道一號湖口至新竹路段、台三線大溪交流道口至武嶺橋及台三線大溪老街入口；返鄉南向車潮預計在1月22日午後至24日上午；1月25日則有南北向的回娘家車潮；收假車潮則預估在26日。

公路總局也說，西濱快速公路（台61線觀音至新豐高架路段）已通車，可通往濱海沿線永安漁港等觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66、68線），與國道系統1號、3號形成區域路網，讓往來北部地區中、短程更方便。

另外，依據往年經驗，由台66線連接台60線南下的車輛，常因台61線觀音交流道前號誌無法消化車流而造成車陣回堵，第一區養護工程處建議用路人可以由台15線南下，至台60線永安交流道上西濱快速道路，可望縮短停等時間。

公路總局也呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息查詢最新路況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
搶限量福袋！這次不去百貨公司 要去新竹區監理所
2020-01-10 12:19

搶限量福袋！這次不去百貨公司 要去新竹區監理所
春節第4波台金加班機 1/13下午2時受理訂位
2020-01-09 18:56

春節第4波台金加班機 1/13下午2時受理訂位
豆腐遇到香腸超有愛　2020幸福長久

豆腐遇到香腸超有愛　2020幸福長久
春節防塞車 公路總局中部疏運計畫看這裡
2020-01-09 18:19

春節防塞車 公路總局中部疏運計畫看這裡
蘇花改春節面臨長假考驗 預估大年初一最塞
2020-01-09 18:14

蘇花改春節面臨長假考驗 預估大年初一最塞
潛力更勝新莊副都心 正新泰路旁

潛力更勝新莊副都心 正新泰路旁
春節期間南迴草埔隧道若全線塞車 將強制走舊台9線
2020-01-09 16:13

春節期間南迴草埔隧道若全線塞車 將強制走舊台9線
桃園市今日熱門
2020-01-05 13:55

桃園造勢 韓國瑜稱黑鷹失事「台灣中邪了嗎?」 影片

2020-01-07 00:39

這次台下回「不對～」 謝龍介1天傻眼2次 影片

2020-01-09 12:07

宋楚瑜狂轟國民黨：對中共卑躬屈膝、比奴隸還奴 影片

2020-01-04 11:47

桃園分署7日聯合拍賣會 136格停車位最熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播