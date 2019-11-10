桃園花彩節超爆棚！ 大溪展出17公頃美麗花海

桃園花彩節首檔大溪展區人潮爆棚，民眾扶老攜幼穿梭主展區繽紛花海拍好拍滿！（記者李容萍攝）

2019-11-11 00:20:40

〔記者李容萍／桃園報導〕第5屆桃園花彩節首檔大溪展區以「與花共舞，與農同樂」為主題，展區就在百年李騰芳古宅旁，打造約17公頃花海、10款創意花卉圖騰及花田舞台，處處都是美景，9日起展出適逢豔陽高照的週休假日大爆棚，賞花車潮從國道3號大溪交流道下來至大溪武嶺橋一整天車水馬龍，從月眉社區進入山豬湖生態親水園區的車潮走走停停，比過年還熱鬧，偌大繽紛花海放眼望去都是滿滿拍照人潮，主辦單位估算展出2天約吸引22萬人次參觀（9日約8萬、10日約14萬），賞花民眾都說花況正美，怎麼拍都好看、好好拍！

桃園花彩節首檔大溪展區人潮爆棚，民眾扶老攜幼穿梭主展區繽紛花海拍好拍滿！（記者李容萍攝）

市府農業局長郭承泉表示，大溪展區種植17公頃的大波斯菊、黃波斯菊、百日草、向日葵等景觀綠肥，顏色有白、紅、粉、混色，主展區以賞花庭為概念，打造「花田舞台」，長寬共8公尺的鐵雕蘑菇造型，搭配花藝裝置包覆舞台，隨著陽光灑落，展現光影之美；副展區則有「迎賓奉茶」的茶壺圖騰和43公尺高的聖誕樹圖騰；此外，11月16日將舉辦唯一一場「精靈圓舞曲」夜間活動，七彩燈色的不倒拍拍球，一拍即亮，透過互動式裝置邀請遊客與花共舞。另外，前往3個副展區拍照，可兌換投票抽獎券，有機會抽中氣炸鍋等獎品。

桃園花彩節首檔大溪展區人潮爆棚，民眾扶老攜幼穿梭主展區繽紛花海拍好拍滿！（記者李容萍攝）

大溪展區鄰近大溪老街每到假日車滿為患，大溪區公所提醒桃園花彩節期間周邊停車位置恐將一位難求，建議參與民眾轉搭大眾運輸工具前往，例如公車「5096」、「5098」以及從台北出發的「9103」和「710」皆可抵達；活動期間假日展區於上午9點到下午5點進行交通管制，會場僅供行人及自行車通行，車輛請改由月湖路（河堤）通行，再步行進入會場，另信義路往月眉路口進行單向管制（只出不進），假日期間，展區外圍月湖路安排來往月眉停車場及第二停車場的區內接駁車。

桃園花彩節首檔大溪展區人潮爆棚，民眾扶老攜幼穿梭主展區繽紛花海拍好拍滿！（記者李容萍攝）

桃園是北台灣糧倉，桃園花彩節是利用休耕農地擴大舉辦，將花肥打造成絕美花海，舉辦市集銷售優質農特產品，並透過大型裝置藝術邀請遊客走入桃園鄉村，體驗農業之美，桃園市政府也積極推動休閒農業區政策，目前桃園擁有8個休閒農業區、超過70家休閒農場，未來持續朝12個休區、100家休閒農場的目標邁進。

大溪武嶺橋這兩天週休的白天都是往桃園花彩節大溪展區的車流，車輛龜速走走停停。（記者李容萍攝）

桃園花彩節活動期間為11月9日至12月1日，民眾到花田拍美照，還有機會獲得5000元獎金，及參加抽獎活動，詳情可至2019桃園花彩節官方網站查詢，或臉書搜尋「2019桃園花彩節」。

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