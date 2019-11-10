4天湧入30萬人次 桃園食安嘉年華明年見！

桃園健康樂活食安嘉年華」現場百餘家業者、二百攤位參展，四天吸引至少卅萬人次參觀、購買，打破前二年人數。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-11 00:14:18

［記者陳恩惠／桃園報導］邁入第3年的「桃園健康樂活食安嘉年華」10日圓滿落幕，由於今年擴大邀請中藥及生技產業的加入，讓市民朋友對於食品安全、傳統養生及現代生技有更多的認識，現場百餘家業者、200攤位參展，4天吸引至少30萬人次，打破前2年人數；市長鄭文燦表示，市府希望透過舉辦桃園健康樂活食安嘉年華活動，以生動活潑的方式，傳達食育、安全、歡樂及養生等理念，未來將持續辦理，提升消費者對食品安全的信心。

鄭文燦表示，市府將透過衛生、農業、警政、教育及地檢署等跨單位合作，加強食安稽查。由左至右分別是教育局副局長高玉姿、警察局長陳國進、市長鄭文燦、衛生局長王文彥、桃園地檢署襄閱主任檢察官林秀敏及農業局長郭承泉。（記者陳恩惠攝）

鄭文燦在會中也頒發由民眾票選出「十大特色食品公司」，包括乖乖、義美、金車、超秦集團、佳格食品、點線麵餐飲、中祥食品、統一企業、手信坊、聯華食品等公司感謝狀，感謝參展廠商的辛勞與用心，期望透過這次活動，提高市民對桃園食品的安心、感受食品業者的用心、增加對政府單位的信心，達成三贏局面。

鄭文燦抽出汽、機車等大奬，並分別當埸CALL OUT通知得主，一度讓2名電動機車得主誤以為是詐騙集團。（記者陳恩惠攝）

活動尾聲由鄭文燦抽出百萬汽車大獎及2台GOGORO電動機車得主，並分別CALL OUT通知得獎人，獲汽車的朱姓女子電話雖未通，但不影響獲獎資格，另獲得電動機車的郭、簡姓男子接到鄭文燦電話，2人都不敢相信，一度誤以為是詐騙集團，鄭文燦也樂得恭喜得獎人，同時希望明年持續擴大舉辦食安嘉年華活動，納入更豐富多元的主題。

繪畫比賽國小組前三名和佳作同學出席領獎，並和衞生局簡任技正黃翠咪合影。（記者陳恩惠攝）

另外，為使食品安全教育自校園紮根，舉辦「飲食停看聽，你我都安心」繪畫比賽，國中組葉時維、彭于恩、林念岑分別獲得前3名，國小組則由沈虹、陳莠臻、劉家淇獲前3名，2組佳作共10名由衛生局簡任技正黃翠咪頒獎，從獲獎的作品中可以看出參賽者們各自發揮創意，將食品安全衛生主題轉化成一幅幅獨一無二的畫作，讓孩子們藉由繪畫學習食品安全的重要性。

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