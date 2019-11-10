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TRX懸吊訓練簡單方便 女子看教學片硬做肩痛求診

有部分女性民代，在跑行程之餘，利用TRX懸吊式阻抗訓練保持體力、維持好身材。（記者陳恩惠攝）

有部分女性民代，在跑行程之餘，利用TRX懸吊式阻抗訓練保持體力、維持好身材。（記者陳恩惠攝）

2019-11-10 23:28:21

［記者陳恩惠／桃園報導］國內近年颳起一陣運動風，以兩條繩子卻能玩出無限花樣的TRX懸吊式阻抗訓練（Total Body Resistance Exercise）受民眾青睞，桃市33歲吳姓女子聽聞TRX可減肥塑身，一時興起買回家掛門上，參照影音平台影片自主訓練，反而肩痛必須到復健科求診，衛福部桃園醫院新屋分院復健科物理治療師李宥蓉表示，網路影片都是專業人員提供，若發現自己能力不足，絕對要避免硬做以免受傷 。

李宥蓉表示，TRX懸吊式阻抗訓練固定在單個錨點即可使用，且不容易因場地而造成訓練受限，並利用自己的體重作為阻力，進行全身性的核心以及肌力訓練；它的不穩定特性，也能促進深層肌肉的誘發與控制。

正因為場地不受限、取得方便，以及網路上有許多教學影片可以參考，有許多人將TRX或是類似產品購買回家自行操作，但有民眾因看著相關健身影片操作，卻因錯估自己能力而陷入受傷風險。

她舉例說明，任何運動都得注意一些細節，比如TRX懸吊阻力運動在執行時，雖不需穿著任何護具，即便在室內穿著運動鞋動作時，得注意地板是否止滑；至於暖身運動可以增加肌肉的延展性，能在運動時有更好的表現外，也可避免在動作上因肌肉反應能力不佳所造成的運動傷害。

她說，由於TRX懸吊訓練運動是項動作幅度較廣的運動訓練，需要更高的肌肉穩定性才能執行，訓練時就得注意運動姿勢的準確性、過程中的動作品質，以及動作是否出現部分肌肉無法正常運作的代償等情形。

至於參考網路平台上的影片，李宥蓉表示，那些都是專業人員提供的，若發現自己的能力不足，一定要避免勉強跟著影片硬做，若是對於訓練動作內容有疑問之處，也需尋求專業人員指導，避免不熟悉而發生危險或傷害。

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