為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

吳敦義站台高喊：韓國瑜贏、立院過半

吳敦義（前排中）桃園站台高喊：「韓國瑜要贏！桃園立委6席全上！立法院過半60席！」（記者李容萍攝）

吳敦義（前排中）桃園站台高喊：「韓國瑜要贏！桃園立委6席全上！立法院過半60席！」（記者李容萍攝）

2019-11-10 22:23:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市多個榮民社團今日在中壢區中正公園舉辦「桃園市榮民社團總統立委後援會」成立大會，國民黨主席吳敦義到場，情緒激昂砲轟民進黨執政不力，經濟、社會及兩岸安全讓人民惶恐，他呼籲支持者「總統韓國瑜要贏！桃園立委6席全上！立法院過半60席！2020國民黨重返執政！」並高喊讓蔡英文及民進黨下架。

吳敦義站台強調，國民黨立委要力拚60席過半席次，讓韓國瑜當選總統，會任命有道德能力的人當行政院長，而立法院院長首要也一定要讓國民黨立委過半，要團結一致讓蔡英文與民進黨下架。台下支持都聽的群起激憤，高喊要民進黨下台。

吳敦義提到，國民黨執政時，經濟、兩岸、社會和諧都比民進黨執政時還要好，蔡英文執政時，治安敗壞，經濟不好，社會不團結、兩岸衝突對立不安全，所以要下架蔡英文。

會中，吳敦義和尋求連任的立委吳志揚、陳學聖等人在台上深深一鞠躬，感謝支持者熱愛中華民國，呼籲選民總統票選韓國瑜，立委選票投桃園6個選區國民黨籍參選人，最後一張政黨票投國民黨。晚上吳敦義也馬不停蹄南下高雄與韓國瑜合體造勢。

包括魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳根德等四位國民黨立委參選人，在吳敦義驅車離去後，陸續到場拉票、請託。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不考慮了！吳敦義「被動接受推薦」列不分區安全名單
2019-11-09 11:53

不考慮了！吳敦義「被動接受推薦」列不分區安全名單
認列不分區安全名單 吳敦義：比如第八、第九或者第十
2019-11-05 19:48

認列不分區安全名單 吳敦義：比如第八、第九或者第十
三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷

三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷
譏蔡英文經濟成長率「比低的」 吳敦義：兩趴就得意洋洋
2019-11-05 20:50

譏蔡英文經濟成長率「比低的」 吳敦義：兩趴就得意洋洋
昨受訪疑恍神 吳敦義：多喝2杯，回去被太太念了5分鐘
2019-11-03 15:17

昨受訪疑恍神 吳敦義：多喝2杯，回去被太太念了5分鐘
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

桃園市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播