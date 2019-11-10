吳敦義站台高喊：韓國瑜贏、立院過半

吳敦義（前排中）桃園站台高喊：「韓國瑜要贏！桃園立委6席全上！立法院過半60席！」（記者李容萍攝）

2019-11-10 22:23:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市多個榮民社團今日在中壢區中正公園舉辦「桃園市榮民社團總統立委後援會」成立大會，國民黨主席吳敦義到場，情緒激昂砲轟民進黨執政不力，經濟、社會及兩岸安全讓人民惶恐，他呼籲支持者「總統韓國瑜要贏！桃園立委6席全上！立法院過半60席！2020國民黨重返執政！」並高喊讓蔡英文及民進黨下架。

吳敦義站台強調，國民黨立委要力拚60席過半席次，讓韓國瑜當選總統，會任命有道德能力的人當行政院長，而立法院院長首要也一定要讓國民黨立委過半，要團結一致讓蔡英文與民進黨下架。台下支持都聽的群起激憤，高喊要民進黨下台。

吳敦義提到，國民黨執政時，經濟、兩岸、社會和諧都比民進黨執政時還要好，蔡英文執政時，治安敗壞，經濟不好，社會不團結、兩岸衝突對立不安全，所以要下架蔡英文。

會中，吳敦義和尋求連任的立委吳志揚、陳學聖等人在台上深深一鞠躬，感謝支持者熱愛中華民國，呼籲選民總統票選韓國瑜，立委選票投桃園6個選區國民黨籍參選人，最後一張政黨票投國民黨。晚上吳敦義也馬不停蹄南下高雄與韓國瑜合體造勢。

包括魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳根德等四位國民黨立委參選人，在吳敦義驅車離去後，陸續到場拉票、請託。

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