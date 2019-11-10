再現圓光之美攝影展 觀者獲得寧靜啟發

鄭文燦市長獲得圓光禪寺住持釋性尚師父贈送紀念品。（市府新聞處提供）（記者陳恩惠攝）

2019-11-10 22:51:12

［記者陳恩惠／桃園報導］位於中壢區有百年歷史的圓光禪寺，自即起直到24日止，在桃園市的土地公文化館展出「拾光道影─再現圓光之美攝影展」，桃園市長鄭文燦今天下午出席開幕茶會時表示，圓光禪寺創立於民國6年，是北部佛教重要發源地之一，除了積極推動弘法、教育、慈善活動，今年圓光禪寺再度舉辦攝影展，30件作品中呈現出圓光寺動靜、晨昏不同時刻之美，能讓觀者身心安頓、獲得寧靜啟發，同時也帶領大家進一步認識圓光寺。

鄭文燦表示，圓光禪寺是中壢最古老的寺廟之一，民國33年成立「台灣佛教會北部鍊成所」，民國37年改名為「台灣佛學院」，是全台灣最早成立佛學院的禪寺，培育許多佛門住持，民國70年第四任住持如悟法師將之更名為「圓光佛學院」，陸續成立研究所及大學部，每年皆吸引許多海內外有志佛學的人士造訪，成為桃園佛門教育的重要場域，寺方同時也透過多元方式，包含與市府合作舉辦桃園花彩節、或是舉辦攝影展等，讓市民朋友在日常生活之中也能親近佛法奧妙，獲得人生的體悟。

他說，再現圓光之美攝影展舉辦初衷，是希望佛法能結合多元方式，透過不同的媒介，融入於日常生活中表現出來，所以選擇用攝影美感來詮釋，一來間接帶動攝影交流，二來以藝術性、活潑性展現佛教深層內涵，傳達圓光寺百年來的韻事風光之美，這不只是一場展覽，還是一場心靈饗宴，希望民眾能把握機會，欣賞這難得展出，細細體會、汲取其中智慧之果，涵養心靈。

今天的開幕茶會，現場不僅擠滿信眾，還舉辦三項活動，分別是開放民眾手作拓印吉慶年畫圖案，體驗拓印之美的「慶典印象」，還邀請專家揮毫春聯，與民眾結緣，期許新的一年好事連連的「墨舞十方」，最後則是由專家指導老少嫌疑的剪紙活動，增添親子互動空間、樂趣無窮的「紙上蓮華」。

圓光禪寺住持釋性尚師父致詞。（記者陳恩惠攝）

鄭文燦市長致詞。（記者陳恩惠攝）

鄭文燦市長參觀攝影展。（記者陳恩惠攝）

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