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五楊高架5車追撞 現場宛如「疊疊樂」

現場一輛灰色休旅車，疊在一輛白色轎車上。（圖擷取自爆料公社）

現場一輛灰色休旅車，疊在一輛白色轎車上。（圖擷取自爆料公社）

2019-11-10 16:54:45

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕五楊高架北上44.3公里處，今天下午2點多，發生一起5車追撞事故，現場一輛灰色休旅車，還疊在一輛白色轎車上，宛如疊疊樂，這起車禍還造成其中21歲翁姓男子受傷，所幸他意識清楚，僅有胸口疼痛，經救護人員將他送往林口長庚醫院救治，詳細事故發生原因仍待進一步釐清。

有民眾路過事故現場拍下現場畫面上傳到臉書社團「爆料公社」，網友發文表示，國一北上往林口段的五股楊梅高架橋，剛剛發生嚴重車禍，請大家注意減速慢行，還好車子沒有掉下高架橋。

由畫面可見，車禍現場有一部黑色轎車在後，黑車前面有輛白色轎車，在白色轎車旁還有一輛白色轎車，上方則是疊著一輛灰色休旅車，再最前面是一輛後車廂疑似因追撞而掀起的白色轎車，事故現場站了近10人，疑似就是駕駛及乘客。

由於畫面顯示相當可怕，發文一出吸引許多網友留言「願平安」、「阿彌陀佛」、還有人留言「 好可怕...還好沒掉下去」。

桃園市政府消防局表示，下午2點42分接獲110轉報，桃園市蘆竹區五楊44.3北上中線車道，發生五輛車輛事故，經救護人員到場，翁男無受困，意識清楚，主訴胸部疼痛，自行走上救護車，由救護人員送往林口長庚醫院。

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