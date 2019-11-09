「要怎麼知道嫌犯是誰？」小小波麗士大人妙回：上網查

桃園市長鄭文燦（後排中）參加「小小警察大人‧一日警察計」活動與小朋友們同歡。（記者周敏鴻攝）

2019-11-09 17:26:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「小小警察大人‧一日警察計」活動今天在曾是日式警察宿舍的桃園77藝文町登場，吸引200多位小朋友穿上迷你制服體驗警察的採證等工作，桃園市長鄭文燦也前來同歡。小朋友們妙語如珠，闖關活動中被問及「要怎麼知道嫌犯是誰？」還有人高聲回答：「上網查！」讓員警們都笑歪了腰。

鄭文燦說，桃園77藝文町有6棟建築，曾是日治時代的警察宿舍，桃園市政府推動「修舊如舊」整修後，已經成為桃園鬧區重要的藝文園區之一。小朋友們在曾是警察宿舍的園區內，體驗「一日警察」的生活，是最佳選擇，也能更進一步認識台灣的歷史。

活動規劃了許多有趣的關卡，包括「出勤趣」、「採證趣」、「臨檢趣」等，讓小朋友們穿上迷你制服後，或騎上迷你警用機車巡邏、或嘗試從玻璃瓶上採集指紋、或戴上超大安全走直線模擬酒駕測試的過程等，體驗警察日常工作的甘與苦。

小朋友們對於每一件警察的日常工作，都感到新鮮，不斷提問「每天要工作多久啊？」「警察很帥耶，會不會被要電話啊？」更勇於妙答，其中員警示範採集指紋追查嫌犯的過程時，小朋友們被問及「要怎麼知道嫌犯是誰？」卻給出「上網查」的答案，更讓員警們樂得直呼「真有創意」。

小朋友穿上迷你制服騎上迷你警用機車體驗巡邏工作，家長們在一旁忙著拍照留念。（記者周敏鴻攝）

小朋友們戴上超大安全帽，模擬酒駕測試的過程。（記者周敏鴻攝）

小朋友們專注地聽著鑑識人員說明在刑案現場採集指紋等採證工作。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法