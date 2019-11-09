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醉男拉扯辱罵員警還強搶警用電腦 妨害公務送辦

桃園地檢署因周姓男子涉嫌妨害公務案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署因周姓男子涉嫌妨害公務案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

2019-11-09 13:24:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕周姓男子10月2日晚間10點多，喝過酒後在桃園市楊梅區新農街與人發生爭執，楊梅警分局派員趕往處理，卻被周男辱罵，周男還拉扯員警成傷並試圖搶奪警用掌上型電腦，桃園地檢署已因他涉嫌妨害公務案件聲請簡易判決處刑。

當天晚間10點多，周男（49歲）看到楊梅警分局派員前來處理糾紛，非常不高興，員警拿著警用配備M-POLICE掌上型電腦，對著周男拍攝以啟動人臉辨識功能以查證身分時，周男更抓狂衝著員警辱罵：「幹！」「幹嘛？我不能攻擊你喔！」

警方說，周男作勢要搶奪員警手上的掌上型電腦，被員警制止並當場逮捕，員警帶著他要搭乘警車時，他又用手扳開警用巡邏車的右側後視鏡，員警只能朝他噴灑辣椒水。周男被噴灑辣椒水後仍頑強抵抗，與員警不斷拉扯，導致其中一名吳姓警員左側前臂挫擦傷。

周男被警方依妨害公務罪嫌送辦，檢方說，周男坦承犯案，員警執勤過程中也開啟密錄器錄下全程，罪證確鑿，已因周男涉嫌妨害公務案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

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