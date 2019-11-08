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遭師生要求撤換 陽明高中校長赴議會：所作所為符合法令

市陽明高中校長宋慶瑋到桃園市議會備詢時，強調一切符合法規。（記者謝武雄攝）

市陽明高中校長宋慶瑋到桃園市議會備詢時，強調一切符合法規。（記者謝武雄攝）

2019-11-08 22:46:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市陽明高中2日校慶活動時，數百名師生抗議校長宋慶瑋不僅遴選過程有瑕疵，就任後問題叢生，呼籲教育局立刻撤換；議員劉茂群今天質詢時，要求遴選校長應避免黑箱作業，也請宋慶瑋到議會說明，宋慶瑋則強調，所作所為符合法令規定，但他會坦然面對、虛心改進。

教局：12日召開校長成績考核小組審議

教育局長高安邦說，宋慶瑋雖然是退休後參與遴選，但仍符合規定；學校師生所提出各項議題，目前已經指派聘任督學入校了解各項爭議，他個人認為，宋慶瑋基本有一些缺失，也有程序上的瑕疵，將於12日召開「校長成績考核小組」進行審議，作為後續處理依據。

劉茂群也提到，校長遴選程序規定，校長第一任任期未屆滿，或連任任期未達1/2者，不得參加他校校長遴選，宋慶瑋原為福豐國中校長不符遴選規定，卻以退休方式，再參加高中校長遴選，規避法律問題，令人質疑；而師生們是忍無可忍才爆發抗爭，希望引起社會大眾注意，她質疑教育局擺爛，沒有處理好，才會引爆這起校園抗議事件。

據悉，陽明高中於校慶活動時，數百名師生因為不滿宋慶瑋，在會場拿起抗議布條，高喊「陽明反宋ing」，連老師都質疑宋慶瑋發表傷害陽明師生文章，於校內施行威權統治、經費疑遭不當挪用等，要求教育局撤換不適任校長，但家長會則拿出「支持校長、尊敬師長」布條，以行動力挺校長。

陽明高中師生在校慶時持布條抗議，要求撤換校長。（教師會提供）

陽明高中師生在校慶時持布條抗議，要求撤換校長。（教師會提供）

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