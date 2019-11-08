調節蔬果供需 鼓勵產銷班建冷藏倉庫

市議員徐景文建議在中壢大崙地區可設立大型農機服務中心。（議員徐景文提供）

2019-11-08 23:39:02

［記者謝武雄／桃園報導］高麗菜產量過剩價格暴跌；市議員徐景文今天在施政總質詢時，呼籲市府儘速建立市立大型冷藏倉庫，增強產銷調節功能，鼓勵各區建立中型冷凍倉庫；市長鄭文燦則表示，市府除補助市農會興建大型冷藏倉庫外，也鼓勵產銷班設中、小型冷藏倉庫，目前八德產銷班成效就很好，將擴大推廣。

鄭文燦表示，桃園果菜公司目前已規劃建置大型冷凍倉庫，另外，市府也補助產銷班設置區域性冷藏中心，八德第2蔬菜產銷班設置後效果良好，後續農業局會就推動效益及實際運作遇到的挑戰等問題再進行深入了解。

對於蔡英文總統放出8億元補助大型農機計畫大利多，徐景文除建議市府積極爭取中央預算外，也建議在中壢大崙地區可設立大型農機服務中心；農業局長郭承泉表示，市府除辦理宣導會議外，也透過區公所、農會、產銷班等平台宣導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法