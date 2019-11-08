桃園挖下水道引怒市民 挨轟「要挖就挖、想停就停」

桃園市北區污水下水道開挖，由於管線問題停工，常常引發民怨。（記者謝武雄攝）

2019-11-08 22:03:12

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市北區污水下水道BOT工程正在桃園、蘆竹、八德等地全面施工，引發民怨，桃園市議員蘇家明今天質詢時就抱怨施工廠商無法無天，想要挖就挖、想要停就停，完全不尊重地方意見，以桃園區中山東路為例，短短500公尺就同時開挖5個地方，民怨怨聲載道；水務局則強調，主要是碰到管線問題才停工，絕非不尊重地方。

據悉，北區污水下水道系統採BOT方式，目前水資中心進行2期擴廠，預計明年年底完工，目前用戶接管達8.5萬戶，後年度將預計完成鐵路以北部分區域接水，達10萬戶；目前施工區域包含蘆竹區新南路、光明路，桃園區介壽路、三民路、自強路、中山東路，八德區桃德路、福國北街等路段，從2013年下半年動工至今完成管線長度達91公里，進度較預定些微超前。

水務局污水促參科長葉佳錦說，原則上每挖一處施工井，工期約1到1.5個月，如果碰到管線問題可能要更久，為降低對交通影響，未來會將工作井間距離縮短為60公尺，以提高速度；另外，同一路段僅可設置3處工作井，限制工作井數量，降低車道縮減長度；為確保學童通行權益，也會調查工作井與周邊學校區位關係，增加義交疏導交通、於重要路口增加交通指揮人員。

蘇家明說，北區污水下水道BOT工程全面動工，常常挖個工作井，工期常常拖個4、5個月，以桃園區中山東路自強路到民生路口為例，短短500公尺就有5個工作井，民眾行車相當不方便，尤其是附近還有青溪國小、青溪國中，只要碰到上學、放學時段，整條路就會嚴重塞車，民眾抱怨連連。

蘇家明說，更誇張的是施工單位完全不尊重地方意見，施工常常不知會里辦公室、議員服務處，有時候早上知會，下午就開挖，此外，交管措施也不夠縝密，民眾抱怨連連；此外，水務局雖然一直宣稱是因為管線問題才導致工程延宕，但施工單位為何不能在開挖前先與管線單位協調後再動工，如此可以縮短工期，也能降低民怨。

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