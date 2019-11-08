「亞洲聯合HASH」11~24日在桃園舉行

今周刊發行人謝金河擔任「亞洲聯合HASH」活動代言人，由市長鄭文燦代表頒發證書。（記者謝武雄攝）

2019-11-08 22:03:16

［記者謝武雄／桃園報導］HASH是國際風行的跑山運動，國際跑山活動大會Interhash每兩年舉辦1次，今年的「亞洲聯合HASH」在桃園舉行，這是亞洲地區聯合跑山的嘉年華會，以桃園為主要活動城市，共有來自亞洲14國、1800位選手人參與，市長鄭文燦今天出席記者會表示，本次活動自21日至24日在桃園舉行，歡迎國內外跑者齊聚桃園體驗山林之美，感受台灣在地人文風情。

鄭文燦表示，本次跑山活動共規劃七條不同難度的跑山路線，包括慈湖打鐵寮人文史蹟Run、石門大壩熊風之Run、紫薇天后宮朝聖天地神人之Run、古道尋聖人鵝尾戲清風之Run、大棟山鐵漢之Run、虎頭山虎虎生風之Run，以及東滿之Ball Breaker Run，跑者可自行選擇適合的路線，體驗各種自然生態及人文景觀。

今天的記者會，包含台灣熊跑山協會理事長劉學明、活動代言人謝金河（今周刊發行人）等都出席活動，詳細活動訊息請至「台灣熊跑山協會官網」查詢。

今年的「亞洲聯合HASH」活動，將在桃園舉行，共規劃七條路線。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法