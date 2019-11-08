桃園市街頭藝人演出點達111處 遭黃敬平批衝數字

街頭藝人表演主要的收入還是來自打賞。（議員黃敬平提供）

2019-11-08 23:49:09

［記者謝武雄／桃園報導］議員黃敬平今天在議會質詢時，認為目前文化局公告的111處街頭藝人展演地點根本不適合表演，難怪街頭藝人感嘆，市府只是為了衝數字，陳義過高與實際需求完全脫鉤；市長鄭文燦則強調，公告這些展演地點，只是提供街頭藝人更多的表演場所，而商家提供場地是出於好意，街頭藝人如有建議的場地，市府也會納入協調。

文化局主任秘書王麗娟表示，文化局提供街頭藝人展演地點已經相當多元，有公園、廣場、公所、捷運車站，甚至連藝文園區、忠烈祠園區、漁港都開放，至於民間提供的展演場地也很多元，包含百貨公司、飯店、廟埕廣場、量販店、旅館等；這111處展演場地都公布文化局網站，上面還有聯絡方式，街頭藝人想要表演，可以和這些單位接洽，對於熱門地點、時段，提供演出單位也會有公開、透明的機制，例如抽籤等決定演出順序。

王麗娟說，最受街頭藝人青睞的展演地點首推大溪中正公園，因為中正公園國際觀光客多，打賞的金額也比較多，反觀藝文園區大都是附近居民運動的地點，打賞情況不多，也不受街頭藝人青睞。

文化局長莊秀美也提到，桃園與台北街頭藝人場地條件不同，市府選擇並提供街頭藝人表演的場所，以人多的地方為主，部分熱門景點則按照街頭藝人登記的時間來安排，至於民間提供的展演地點會公布在網站上，也是給街頭藝人更多的選擇。

莊秀美進一步說明，街頭藝人被列入管理與考照，是擔心影響周遭安寧，但在先進國家，街頭藝人無須考照與被列管，不管在何處皆能席地表演，因此目前文化部也在考量是否要廢除街頭藝人的考照與管理，台南市已嘗試改變考照制度。

市長鄭文燦表示，目前文化部尚未決定街頭藝人是否修改考照制度，部分縣市基於文化自由性而想廢止考照制度，但針對現行街頭藝人考照問題，主流意見都希望保留街頭藝人考照制度，保障街頭藝人，目前桃園市發出的有效證照共821組。

黃敬平說，111處展演地點只有10幾處適合演出，對街頭藝人是僧多粥少，桃園有111處演出地點，台北僅規劃66處，但桃園街頭藝人怎麼還是往台北跑，證明桃園作法很失敗；最後黃敬平也建議對於街頭藝人管理比照國外方式，不管制證照、演出地點，才能讓街頭藝術蓬勃發展。

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