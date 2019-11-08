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首頁　>　桃園市

慈護宮15日祈安建醮慶典 媽祖今遶境祈福

慈護宮祈安建醮慶典，今天舉行神明遶境。（記者謝武雄攝）

慈護宮祈安建醮慶典，今天舉行神明遶境。（記者謝武雄攝）

2019-11-08 22:06:47

［記者謝武雄／桃園報導］主祀媽祖的桃園區慈護宮，將於15日起連續5天舉行祈安建醮慶典，並耗費300萬元搭建總醮壇，慈護宮今天舉行神明遶境及醮壇啟用儀式；市長鄭文燦前往致詞時指出，桃園慈護宮開基媽祖已有300多年歷史，今年舉辦30年1次的祈安建醮慶典，祈求開基媽祖保佑地方平安，也為桃園帶來建設與發展。

啟用儀式於早上在慈護宮舉行，由鄭文燦、慈護宮主委吳正宗、建醮委員會主委林建龍等人在祭拜祈福後恭請媽祖上轎，鄭文燦等人共同扶持媽祖鑾轎，展開遶境祈福，沿途許多信徒虔誠參拜。

鄭文燦表示，慈護宮是北桃園媽祖信仰重鎮，本次「己亥年慶成祈安五朝建醮」是暌違30年再次舉辦的地方慶典，昨天醮壇啟用儀式，也迎請媽祖出巡遶境庇護地方，期望能為桃園帶來建設與發展，保佑市民闔家平安。

慈護宮建醮慶典除在風禾公園旁搭建總醮壇，5個醮壇圍著總醮壇排成五行太極醮壇非常壯觀，5個醮壇分別是觀音壇、天師壇、北帝壇、城隍（福德）壇及玉皇壇等；另從9日起展開「醮」文化系列活動，包含書法比賽、寫生比賽、獅頭彩繪活動、市民歌唱大賞、學校才藝團體展演、學童戶外鄉土教學及民俗陣頭文化展演等。

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