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出席醫學教育研討會 陳建仁：醫學進步讓我們比祖先長壽

副總統陳建仁（前排中）出席醫學教育研討會暢談醫學研究的進步。（長庚醫院提供）

副總統陳建仁（前排中）出席醫學教育研討會暢談醫學研究的進步。（長庚醫院提供）

2019-11-08 21:27:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕林口長庚紀念醫院今天舉辦醫學教育研討會，邀請專家學者針對工作承諾、蛻變、多面向學習、評估判斷等主題交流意見，副總統陳建仁也出席分享專業，他說，醫學研究已有長足進步，所以我們可以享有比祖先更長壽、更健康的生活。

醫學教育研討會邀請長庚醫院醫學教育研究中心講座教授Lynn Monrouxe、英國卡地夫大學教授Alison Bullock、澳洲雪梨大學副教授Carl Schneider等人發表「工作場域學習之尊嚴」、「工作導向學習在醫學生實行準備所扮演之角色」、「縱向臨床實習中的社會學習」等主題演說，吸引400餘位醫學教育界人士參加。

陳建仁說，新穎的科學發現、創新的轉譯研究，將使未來醫學有極大轉變，原來的被動疾病治療，將轉為主動的健康促進、疾病預防。如今是精準醫學與人工智慧時代，未來10年的醫學研究，將聚焦於應用生物標誌的個人化醫療、醫療大數據預測疾病風險等醫學。

「醫學教育的目的，就是要培養符合社會期待的健康照護人員！」長庚決策委員會主委程文俊強調，希望透過研討會，讓更多醫學教育界人士進行意見交流，找到在學校教育、臨床實作專業養成中如何協助學生成為醫療專業人員的方法。

程文俊以長庚醫院4年前已成立醫學教育研究中心為例，就是希望針對醫學專業素養、臨床準備度、臨床工作場域、教導與學習及跨文化等，進行系統性研究，找出學校教育、臨床教學的困境，再具體提出教學的改善建議，幫助學生有效建構專業認同、承擔健康照護責任。

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