桃園食安嘉年華開幕 4天有得吃、有得玩

現場販售有機的生鮮蔬果。（記者陳恩惠攝）

2019-11-07 21:09:44

［記者陳恩惠／桃園報導］為了讓民眾瞭解桃園在地食品、中藥、生技業者的發展，推廣相關產業的專業及應用知識，「桃園健康樂活食安嘉年華」今天起直到本周日，連續4天在桃園巨蛋舉行，現場規劃四大主題館、7大展區及DIY體驗區，首度結合食品安全、傳統養生及現代生技等產業，規劃四大主題館、4四大體驗館及7大展區，讓民眾透過親身參與體驗方式，瞭解桃園在地食品、中藥及生技等產業的動脈。

鄭文燦市長出席開幕典禮時說，桃園是台灣食品工業重鎮，帶頭舉辦「桃園食安嘉年華」，希望桃園做為示範城市，讓食安與經濟共同成長，邀請大家一起同樂，品嚐試吃美食並支持食品安全觀念，活動並邀請資深藝人唐從聖代言，為民眾推薦在地美食，推廣食安觀念。

邁入第三年的食安嘉年華，今年加入了中藥、養生與生技產業，以「食育」、「安全」、「歡樂」、「養生」作為活動主軸，讓民眾了解在地業者從農場到餐桌的管理，提升對傳統養生及生技發展的認知。

此次活動不僅邀請知名大廚到場教大家如何分辨好食材、產品溯源、產銷履歷等知能，參加的民眾還可直接品嘗大廚所做的美味料理，此外，為了加深大家對於食安的知識，也邀請4名專業講師傳授給大家最新最正確的食安觀念，達到健康樂活的目的。

展期從今天起至10日，每天上午10時至下午6時，現場規劃四大主題（穿越食光透視科技館、本草藥不藥中藥養生館、減塑上路吸管趨勢館、食安小學堂食農教育館）以及7大展區（藥膳、懷舊食品、生鮮樂活、悠閒品味、食在大廚區、健康活顏、活力），現場設有DIY體驗區、闖關任務活動等趣味活動。

活動也搶搭「捕捉寶可夢」的熱潮，邀請大小朋友共同參與互動，展區內除了有食安寶可夢出沒外，捕捉後還可以至大會贈品處兌換限量好禮，活動期間掃描QR Code到官網報名或線上預約看展，可抽汽、機車等總值達百萬元以上大獎，獎項相當豐富，還有變頻三門冰箱、蒸氣蒸烤爐、PS4、日本氣炸鍋等，現場民眾直呼食安展真是好吃又好玩！活動詳情可見https://tyfsc.top-link.com.tw

還有販售養生藥膳料理包。（記者陳恩惠攝）

現場製作巧克力的體驗。（記者陳恩惠攝）

現場還有食安小學堂也加強民眾的食安觀念。（記者陳恩惠攝）

桃園市長鄭文燦（右四）昨天為「桃園健康樂活食安嘉年華」活動揭幕。（記者陳恩惠攝）

桃園市長鄭文燦（右二）參觀食安嘉年華活動的攤位，與咖啡坊的多名阿嬤合影。（記者陳恩惠攝）

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