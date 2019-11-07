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桃市路燈報修電話竟是空號！工務局長當場撥打出糗

桃園市雖然路燈回歸養工處管理，但仍有部分路燈掛著公所牌子，導致民眾撥打電話變成空號。（議員劉安祺提供）

桃園市雖然路燈回歸養工處管理，但仍有部分路燈掛著公所牌子，導致民眾撥打電話變成空號。（議員劉安祺提供）

2019-11-07 18:54:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市路燈管理從今年起由各公所移轉到市府養護工程處，但仍有部分路燈還掛著公所編號牌，議員劉安祺今天質詢時，當場請工務局長賴宇亭撥打維修牌上的080免付費電話竟然是空號，賴宇亭還辯說，市府編號牌有QR Code，民眾可掃描報修，這是議員照片沒拍到QR Code，氣得劉安祺說，「你跟我講哪裡有？我去照！」，還嗆說「你當我是吃素的？」

劉安祺質詢時，秀出大張路燈燈桿照片，上頭同時掛著兩張路燈編號牌，紅色系的是公所路燈編號牌，還有報修電話，綠色的是市府路燈編號牌，報修電話欄是空的，劉安祺當場要賴宇亭用行動電話以擴音方式撥打「0800-321808」報修電話，只見擴音器傳出「這是空號」的聲音。

劉安祺表示，很多民眾反映打過去是空號，而市府路燈牌報修專線則沒有號碼，民眾根本不知道怎麼辦，即使反映了動作也是能拖就拖，甚至還有報修2週都修不好情形。

賴宇亭則說明，從今年元旦起，全市路燈由市府養工處統一維護管理，並重新編號，對於原來公所路燈編號牌仍掛在燈桿會趕緊撤掉，目前養工處和公所有建立路燈維修群組，若透過公所通報路燈維修，養工處會在24小時內處理，至於路燈報修超過2週都未修復，會針對個案處理。

桃園區街頭的路燈牌，基本上都沒有QR Code。（記者謝武雄攝）

桃園區街頭的路燈牌，基本上都沒有QR Code。（記者謝武雄攝）

桃園區街頭的路燈牌，基本上都沒有QR Code。（記者謝武雄攝）

桃園區街頭的路燈牌，基本上都沒有QR Code。（記者謝武雄攝）

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