男子推擠派出所長導致受傷 檢方不起訴：消極掙扎造成的

桃園地檢署陳姓男子涉嫌妨害公務案件不起訴處分。（記者周敏鴻攝）

2019-11-07 13:55:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子1月23日深夜10點多在桃園區大同路一處KTV唱歌喝酒時，遇到桃園警分局武陵派出所長林武傑率員臨檢，他不配合、動手推擠林武傑，致林武傑右耳挫傷，檢方認為，林武傑的傷勢可能是陳男消極掙扎所致，並非存心施暴，已予陳男涉嫌妨害公務案件不起訴處分。

警方說，當天深夜林武傑率員前往KTV臨檢，陳男正在包廂內唱歌喝酒，警方要求他出示身分證件，他不配合，還與員警發生推擠，導致林武傑右耳挫傷紅腫，警方訊後將他依妨害公務送辦。

檢方勘驗員警的密錄器發現，警方臨檢的過程中，曾聽到員警先說：「你不配合是不是？」陳男回應「你動什麼手，你動什麼手？」警方才將陳男壓制。林武傑雖右耳挫傷，但傷勢不重，可能是陳男消極不配合掙扎造成的混亂狀況中，導致林武傑受傷。

檢方說，沒有其他積極證據，可以證明陳男對於警方有積極實施強暴、脅迫等情事，不構成妨害公務罪，已予陳男不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法