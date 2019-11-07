正妹檢察官勝利組背景曝光！網友暴動「好想被起訴」

檢察官劉昱吟當「查賄HERO」影片的女主角，亮眼外表吸引民眾目光。（中央社）

2019-11-07 07:13:50

〔即時新聞／綜合報導〕桃園地檢署拍攝「查賄HERO」宣導影片，擔綱主演的檢察官黃翎樵、劉昱吟昨天亮相，搶了不少新聞版面，因為2名帥哥美女檢座顏值破表，被形容成「台版木村拓哉、松隆子」，引發不少討論，其中劉昱吟擁有高䠷身材、亮眼外表，學經歷也被掀出，許多網友大讚她「又正又有腦」、「好想被起訴...」。

劉昱吟昨天受訪時說，大學時代曾發生車禍，因當時她有喝酒反應，也被送辦，還好獲不起訴處分，但過程中度日如年，甚至在警察局大哭，後來便決心報考檢察官，盼自己能扮演好角色，排除案件關係人的不安。

綜合媒體報導，劉昱吟為政大法律系、法研所，司法官訓練所52期畢業，年齡保密，在桃園地檢署7年多，歷任民生犯罪、緝毒、公訴，任職緝毒組時，曾偵辦一起跨國毒梟從馬來西亞將2千多包安毒夾藏在崁燈內走私來台案件。

《鏡週刊》 報導，同事透露，劉昱吟個性隨和，EQ好，平常還是馬拉松、自行車及長泳三鐵好手，連滑雪也難不倒她。此外，劉昱吟擅長英文，對藝術有品味，臉書上放了許多畫作。劉昱吟的妹妹也很漂亮，在警界服務，姊妹都是打擊犯罪的正妹。

許多網友討論劉昱吟，認為「她又正又有能力，實在厲害」、「這種女生不敢恭為」、「大學就正到有名氣」，還有網友說「想被她檢查」、「拜託起訴我」。

檢察官劉昱吟入鏡擔綱宣導短片「查賄HERO」的女主角。（中央社）

桃園地檢署檢察官黃翎樵（右一）、劉昱吟（中）擔綱主演「查賄HERO」反賄選宣導影片。（資料照）

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