桃園花彩節大溪展區有彩蛋 落羽松秘境紅了

秋意正濃，逛完桃園花彩節大溪展區順道來看落羽松秘境。（記者李容萍攝）

2019-11-06 23:56:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節首檔的大溪展區活動9日至17日在月眉社區的李騰芳古厝周邊登場，大溪展區繽紛花海來襲，走在田埂邊就可以看到各式圖樣，而在河堤邊走，就順道到月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區一遊。

桃園市水務局長劉振宇說，月眉人工濕地生態公園種植了300多株落羽松，近期葉已紅，形成大溪另一處落羽松秘境。大溪區月眉人工濕地生態公園有10個生態池，市府在月眉休閒農業發展協會及國際獅子會的共同發起下，打造繼八德霄裡、大溪番仔寮外的另一處落羽松景點，傍晚來月眉濕地更可看到水鳥群聚。

鄰近的山豬湖生態親水園區面積約18公頃，市府前年以結合周邊環境的生態工法完成園區建置，是個優質的生態教室，園區中可見台灣藍鵲、台灣萍蓬草和各樣的蜻蜓及豆娘。景觀工程也獲得2018國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎、2019年最佳文化類特別獎及行政院公共工程委員會公共工程金質獎等殊榮。

劉振宇說，市府將持續建設大溪，串聯大溪老街、休閒農業區及山豬湖生態親水園區等景點，讓大漢溪沿線成為遊客到大溪旅遊的必經之處，例如規劃設置中庄運動公園成為市民騎自行車或漫步的好去處；目前更規劃新增中庄吊橋及大嵙崁土丘，期望能將自行車道串聯，使大漢溪左右兩岸更暢通；另與新北市政府合作，辦理銜接大溪與鶯歌間的自行車道，完工後市民將可自大溪一路騎自行車至淡水，體驗大漢溪沿線風光。

月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區秋意正濃。（記者李容萍攝）

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