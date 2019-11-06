「棒棒糖森林」萌報到 桃園花彩節大溪展區9日起登場

超萌的「棒棒糖森林」剛完成佈場，讓人看了好想咬一口。（記者李容萍攝）

2019-11-06 23:24:30

〔記者李容萍／桃園報導〕 月眉，是大漢溪的河階地，以形似月眉而得名。桃園花彩節首檔的大溪展區活動從9日至17日就在月眉社區的李騰芳古厝登場，繼副展區的「花繪田園」、「迎賓奉茶」、「生命之光，好運相隨」、「秋之彩」等圖騰搶先亮相；主展區規劃「棒棒糖森林」、「花舞台藝術裝置」、「入口意象拱門佈置」、「吉祥物公仔設計」等裝置藝術，6日起進場佈置，當10多支五彩、超萌的「棒棒糖」矗立花田甫亮相，讓人高呼超夢幻、超療癒，看了好想咬一口。

大溪展區怎麼去？協辦的大溪月眉休閒農業發展協會表示，開車的朋友可從國道3號（大溪交流道）→員林路一段→介壽路→武嶺橋，看到加油站左轉就可以到月眉休閒農業區；停車資訊如下：

⚫️平日： 可開車至月眉停車場或第二停車場。

⚫️假日： 因人潮眾多，除月眉，建議可轉停「橋頭停車場」。

至於坐客運的民眾：

⚫️5096⚫️桃園-大溪總站：往大溪 於觀音寺下車。

⚫️5098⚫️中壢-大溪總站：往大溪 於觀音寺下車。

⚫️9103⚫️台北-大溪總站：往大溪 於月眉站下車。

⚫️ 710 ⚫️大溪-捷運永寧站：往大溪 於新街尾站或大溪總站下車。

大溪警分局也提醒，花彩節活動期間的交通管制，包括月眉路上午9點至下午5點進行交通管制，居民請改由月湖路（河堤）通行，信義路往月眉路口單向管制（只出不進）；假日期間展區進行交通管制，僅供行人及自行車通行，並有來往月眉停車場及第二停車場之區內接駁車。

超萌的「棒棒糖森林」剛完成佈場，讓人看了好想咬一口。（記者李容萍攝）

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