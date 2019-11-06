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尋找櫻花紛飛記憶 壢景町15日開館

中壢警察局日式宿舍群「壢景町」，敲定15日開幕。（記者李容萍攝）

中壢警察局日式宿舍群「壢景町」，敲定15日開幕。（記者李容萍攝）

2019-11-06 22:09:26

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區中和路、延平路口的第三座城市故事館─中壢警察局日式宿舍群「壢景町」，訂於15日開館，由於每年宿舍前的櫻花盛開是在地人最佳回憶，首檔推出「櫻花紛飛記憶─ 壢景町的前世今生特展」，未來規劃其中二棟（A、B棟）會做委外經營餐飲、書苑，包括藝文講座、戶外表演等，C棟則策劃介紹中壢事件相關文史的公民教育場所。

中壢警察局日式宿舍群建於1941年（昭和16年），「中壢保甲聯合會」在當時稱做「中壢街」的中壢市中心購置了一塊土地並向居民募款，建造作為昔日中壢郡役所（今中壢警察分局）的公務宿舍，這裡曾住著日治時代的「大人（警察）」，2012年公告登錄為桃園市歷史建築，文化局去年斥資5300萬元進行修復。

文化局表示，「中壢城市故事館群三部曲」集結中平路故事館（中壢中平路縣府日式宿舍）、壢小故事森林（中壢國小日式宿舍）、壢景町（中壢警察局日式宿舍群），呈現中壢庶民、國民教育、公民精神等三種不同歷史面向與多元的文化記憶。壢景町委外營運開館後，將成為桃園文化休閒、旅遊新去處，了解中壢歷史文化的最佳場所，規劃辦理系列活動，透過主題創意市集、戶外表演及大師對談講座，適合各年齡層來散步、玩耍。

由於中壢警察宿舍前設有桃園、中壢等客運的公車招呼站，宿舍群尚未開放，但設於宿舍後段的公廁（有6間廁所，包括1間無障礙公廁），近日已有搭車民眾搶先使用；針對搭車民眾擔心日後公廁將視壢景町的開館時間開放，休館日恐怕沒有公廁可以方便，桃園市議員彭俊豪6日表示，既然是公家蓋的公廁，會請文化局與轄管公車招呼站的交通局協調，並朝365天天天開放公廁的便民方向努力。

中壢警察局日式宿舍群「壢景町」，與中壢警察分局廳舍為鄰，前方是桃園、中壢等客運的公車候車站。（記者李容萍攝）

中壢警察局日式宿舍群「壢景町」，與中壢警察分局廳舍為鄰，前方是桃園、中壢等客運的公車候車站。（記者李容萍攝）

中壢警察局日式宿舍群「壢景町」，後段新建連棟公廁。（記者李容萍攝）

中壢警察局日式宿舍群「壢景町」，後段新建連棟公廁。（記者李容萍攝）

中壢警察局日式宿舍群每年宿舍前的櫻花盛開時，是在地人最佳回憶。（資料照，記者李容萍攝）

中壢警察局日式宿舍群每年宿舍前的櫻花盛開時，是在地人最佳回憶。（資料照，記者李容萍攝）

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