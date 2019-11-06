光害擾貓頭鷹 平鎮鑊篤陂塘生態公園提早熄燈

平鎮鑊篤陂塘生態公園，有廣闊的陂塘水岸及自然景色。（鎮興里長黃志杰提供）

2019-11-06 20:46:28

［記者許倬勛／桃園報導］總面積0．7公頃、桃園市府斥資2千萬打造的平鎮鑊篤陂塘生態公園，有廣闊的陂塘水岸及自然景色，以及大型地景溜滑梯，頗受大小朋友喜愛，但近期卻傳出遊戲區周圍夜間照明太亮、燈光閃爍，導致棲息生物受驚、遷移等狀況，經會勘後，平鎮區公所決議改設景觀燈，並將熄燈時間提早至晚上7點，近期將發包廠商施作，維護當地生態。

平鎮鑊篤陂塘生態公園原為南勢釣魚池，因外觀像又圓又深的大鍋，客語「WO dǔ」即有鍋底之意，便以此命名，市府耗資2千萬元，設置環湖步道，栽植桐花、落羽松等，在遊戲區設置大型地景溜滑梯及複合式攀爬網，讓孩子們可在自然生態中玩耍成長。

鑊篤陂塘生態公園也有豐富的生態系，樹林間棲息著獨角仙、五色鳥與林角鴞等生物，不過，因遊戲區周圍的燈光太強，關心生態的市民說，蟲鳴鳥叫聲越來越小，特別是貓頭鷹的蹤影幾乎看不到了，憂心自然生態受衝擊。

「生態公園應以維護生態與教育為主，不宜太多人為破壞。」鎮興里長黃志杰說，目前遊戲區周圍的幾盞燈均是路燈，部分座落在樹木旁，強烈的燈光影響到昆蟲、鳥兒休憩，加上夏季夜間有蛇出沒，憂心孩童入夜後還留在遊戲區玩耍，恐發生意外，希望公所能想出對策。

經多次會勘，公所決議改設亮度較低的景觀燈，並將熄燈時間提前2小時，改為晚上7點，一方面避免孩童久留，同時也顧及生態保育，對此地方樂見其成，認為生態保育刻不容緩。

平鎮鑊篤陂塘生態公園，自然景色怡人。（鎮興里長黃志杰提供）

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