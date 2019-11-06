九天技藝團、寶貝潛能中心明年公演 盼各界購票伸援

九天和寶貝潛能聯合公演，將於明年元月18日登場。（記者謝武雄攝）

2019-11-06 20:39:33

［記者謝武雄／桃園報導］為籌措身心障礙幼童早期療育經費，九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心將於明年1月18日在桃園婦女館進行第五屆「鬥陣來、聽我們打鼓」公演，只是目前公演售票不到1成狀況很差，社會局副局長杜慈容也呼籲社會大眾伸出援手，來欣賞慢飛寶貝練習成果；購票洽寶貝潛能發展中心332-9319。

九天民俗技藝團、寶貝潛能發展中心今天聯合在桃園區星光堡壘舉行記者會，九天團長許振榮、藝術總監許懷文及副團長瑪利亞都現身記者會，許振榮表示，這次已是第五屆公演，看到許多身心障礙幼童，五年來不間斷的練習，真的非常辛苦也進步非常多，希望邀請社會大眾購票支持特殊孩子的表演。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷也介紹出席記者會的睿睿（化名），睿睿剛進到中心時還不到3歲，在老師們及專業團隊的指導下，睿睿開始接觸了打鼓，經過一年的學習，睿睿從中度降為輕度，並順利轉出至一般幼兒園就讀，喜歡音樂的他，依舊每周回到中心練習，找到了自己的興趣。

陳美谷說，感謝九天民俗技藝團，透過專業的陣鼓教學，讓身障幼童學習正統的鼓藝表演，讓他們有機會站上舞台、展現自我，並透過公益演出活動幫助身心障礙幼童，募集身心障礙幼童的早期療育經費。

九天和寶貝潛能聯合公演，桃園社會局呼籲社會大眾購票支持。（記者謝武雄攝）

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