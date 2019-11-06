批桃園音樂季成效差 議員：500萬不如用在部落

原民局舉辦雕刻比賽，花出上百萬元得獎獎品，被隨意丟棄走廊。（議員王仙蓮提供）

2019-11-06 20:27:34

［記者謝武雄／桃園報導］平地原住民市議員王仙蓮今天在質詢時，就批評原住民族行政局每年編列500萬元預算辦理原住民國際音樂季，現場來賓稀稀落落，連現場排放的座位都空了一大片，將500萬元用於部落不是更好；另外，王仙蓮也質疑原民局燒錢辦活動，竟然將50萬元得獎作品放走廊形同廢棄物。

原住民族局長林日龍則表示，原住民國際音樂季是原民局重要的活動，藉著展演活動，培力更多原民音樂人才，讓原民走出來，在不同場域表演，同時連結南島文化可以帶動桃園原民與國外交流，至於沒有人看則是議員誤會了，音樂季是晚會，當時只是熱場的活動，當然沒有甚麼人。

至於原住民雕刻比賽主要是配合機場捷運A17站未來要打造原住民風格車站，因此舉行雕刻比賽，得獎的作品規市府所有，20件得獎作品曾在住宅發展處啟用典禮、農博會場展示，目前則是暫時存放在原住民文化會館。

王仙蓮質疑，每年花500萬元的原住民國際音樂節活動，看不到有任何效益，花了這麼多錢簡直是浪費，不如將這些錢省下來，用在原住民的教育或就業培植上，讓原住民有感，而非請了外面及外國的名星，這樣有意思嗎？

此外原民局花了100多萬元辦雕刻必賽，冠軍有50萬元獎金、亞軍20萬元、季軍10萬元，高額獎金讓人瞠目結舌，更讓她無法接受的是，得獎作品居然丟在原住民會館的五樓走廊，看起來就像無人管理的廢棄物。

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