大溪草厝江產業園區 2023年可望啟用

大溪草厝江產業園區，周邊有許多工廠。（經發局提供）

2019-11-06 20:31:47

［記者謝武雄／桃園報導］大溪區瑞源里農田灌溉不易，為讓土地活化，市府在當地規劃草厝江產業園區，占地約35公頃，目前已經進入規劃階段，市議員陳治文今天市政總質詢關心該園區進度；市長鄭文燦則表示，大溪地區很缺乏產業用地，該園區很有價值，相關規劃案已進行上網公告招標作業，預定在兩年正式推動。

經濟發展局長郭裕信表示，經濟部已於9月核定大溪草厝江產業園區規劃案，總經費3210萬元、經濟部補助2343萬元、市府自籌867萬元，全案已上網招標，今年底可決標，預計2021年底完成計畫核定、2022年成土地協議價購、2023年年完成公共設施工程。

引進產業將呼應大溪產業特性，引入關聯產業，以深化產業群聚效，將以食品製造產業為基礎，引進蔬果加工、肉類加工業及其他食品製造業等，尤其是大溪在地的豆干、綠竹筍加工等行業，並積極與中科院相關高科技技術移轉的廠商合作，爭取低污染、高科技產業進駐園區。

該園區位於大溪埔頂地區都市計畫區南側、大溪都市計畫區西側，東側與既有道路及水利用地為界，西側與北側以國道三號為界，南側與省道台三線和員林路3段380巷為界，面積約35.11公頃，未來園區將以省道台三 線作為主要聯外道，往北可接國道三號大溪交流道、台66線快速道路，交通相當便捷。

園區土地目前多為農地及部分零星建物，並有3處高壓電塔，但沒有合法工廠及臨時登記工廠，開發後預計可使用的產業用地面積約21.09公頃，將引進24家廠商進駐，投資額約3.87億元，年產值達45.6億元，創造就業人數高達1032人，未來園區會保留2成土地只租不售，並輔導未登記工廠進駐，園區內也會設置污水處理廠，妥善管理污水排放問題。

陳治文表示，地區民眾陳情希望能活化瑞源農地，如今市長有意將中科院高端科技與瑞源地區土地結合，開發為高科技產創園區，希望市府加速開發腳步。

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