限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
有才！「足足足足足」變連環漫畫 網友讚聲一片
2019-11-06 21:32:02
〔即時新聞／綜合報導〕小朋友看事情的角度常常與大人大相逕庭，有時候以童稚的眼光看待事物，常常會發現不一樣的樂趣，有網友在網路PO文表示，兒子在寫「足」字練習時，將文字畫為一個連環漫畫小人，讓網友看到都不禁大讚「有子如此，足矣！」。
該網友今日在臉書「爆廢公社」PO出1張照片，可以看到白紙上一行又一行，寫著許多個「足」字，而隨著足字的推進，文字也變成了一個又一個的小人，擺出不同的姿勢與動作，有的手拿武器、有的擺出氣功波的手勢，讓人看了不禁莞爾，原PO在貼文中表示「 鵝（兒）子，你是不是找死」。
網友們看到貼文後紛紛留言「象形文字的延伸嗎？」、「太有創意了啊～前途無量！」、「再罰他個一百遍，看最後出現什麼」、「找個地方埋，百年後就是一本武功秘笈」、「好好培養成畫家你就可以退休了」、「怎麼突然覺得很可愛」、「真的會氣死，但換個角度看，超有創意的」。