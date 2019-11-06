有才！「足足足足足」變連環漫畫 網友讚聲一片

原PO貼出的照片，可以看到「足」字變成了連環漫畫的小人擺出不同的姿勢。（圖擷自爆廢公社）

2019-11-06 21:32:02

〔即時新聞／綜合報導〕小朋友看事情的角度常常與大人大相逕庭，有時候以童稚的眼光看待事物，常常會發現不一樣的樂趣，有網友在網路PO文表示，兒子在寫「足」字練習時，將文字畫為一個連環漫畫小人，讓網友看到都不禁大讚「有子如此，足矣！」。

該網友今日在臉書「爆廢公社」PO出1張照片，可以看到白紙上一行又一行，寫著許多個「足」字，而隨著足字的推進，文字也變成了一個又一個的小人，擺出不同的姿勢與動作，有的手拿武器、有的擺出氣功波的手勢，讓人看了不禁莞爾，原PO在貼文中表示「 鵝（兒）子，你是不是找死」。

網友們看到貼文後紛紛留言「象形文字的延伸嗎？」、「太有創意了啊～前途無量！」、「再罰他個一百遍，看最後出現什麼」、「找個地方埋，百年後就是一本武功秘笈」、「好好培養成畫家你就可以退休了」、「怎麼突然覺得很可愛」、「真的會氣死，但換個角度看，超有創意的」。

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