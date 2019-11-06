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首頁　>　桃園市

公費流感疫苗15日起開打 桃醫防疫有撇步

衛生福利部桃園醫院感控護理師葉竹君提醒，近來天氣轉涼，民眾要多加注意保暖及預防流感的措施。（ 記者陳恩惠攝）

衛生福利部桃園醫院感控護理師葉竹君提醒，近來天氣轉涼，民眾要多加注意保暖及預防流感的措施。（ 記者陳恩惠攝）

2019-11-06 09:47:04

［記者陳恩惠／桃園報導］近來天氣轉涼，民眾要多加注意保暖及預防流感的措施，衛生福利部桃園醫院感控護理師葉竹君表示，台灣秋、冬兩季容易發生季節性流行性感冒，特別是12月至隔年2月通常是流感的高峰期，流感是由流感病毒所引起的急性呼吸道疾病，傳染方式主要透過飛沫及接觸傳播，臨床症狀為發燒、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛及咳嗽等。

大多數民眾在感染流感病毒並治療後可自行痊癒；少部份的高危險族群，如老年人、嬰幼兒、患有心臟病、肺部疾病、腎臟病及糖尿病等或免疫功能不全的人，可能因為感染流感而併發重症，所以更需特別小心注意，若有流感相關症狀應該儘快就醫。

今年的公費流感疫苗本月15日起陸續開打，葉竹君表示，施打流感疫苗就是預防流感最有效的方法，注射後約需2個禮拜才能產生保護力，而保護力大約能夠持續半年，接種後注射部位可能會有些許局部紅腫及疼痛，少數人則會有發燒、頭痛、噁心等症狀，但一般大約1至2天後就會自行恢復。

她說，除了接種流感疫苗外，平時養成勤洗手習慣、雙手不碰觸眼口鼻、發生咳嗽或打噴嚏時，需使用手帕或衣袖遮住口鼻、前往人潮擁擠或空氣不流通的地方時應配戴口罩、生病在家休息不外出等，將這些保健措施落實在你我的生活，也能降低流感傳染風險，保護自己也保護他人。

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