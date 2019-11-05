進入枯水期水情正常 石門水庫8日放流12萬尾魚苗

進入枯水期水情正常，石門水庫8日在阿姆坪碼頭放流12萬尾魚苗。（記者李容萍攝）

2019-11-05 23:08:16

〔記者李容萍／桃園報導〕時序將進入枯水期，經濟部水利署分析全國供水情勢，截至5日晚上7點，石門水庫大壩水位244.14公尺（滿水位245公尺）、蓄水率96.27％，加上中央氣象局預估未來一季降雨正常機率高，經評估石門水庫供水區的民生及產業可穩定供水，農業用水部分，今年二期稻作也可順利供灌，但由於氣候變遷、不降雨日數增加，水利署籲請民眾持續珍惜水資源，配合節水以因應氣候變遷挑戰。

由於颱風季節已過，石門水庫將不會進行大規模放水，魚苗有充足的時間在水庫水域內成長，桃園區漁會、大溪區公所為嘉惠石門水庫的漁民，同時讓水域生態能永續發展，8日上午10點30分在阿姆坪碼頭舉辦「小小魚兒要回家」的魚苗放流活動，預計放流12萬尾的大頭鰱魚、草魚及烏鰡，現場另有手作風車DIY、表演、鰱魚推廣料理免費品嚐，歡迎民眾前往。

大溪區長陳嘉聰表示，此次放流至石門水庫內的草魚、烏鰡、大頭鰱魚苗，每尾約10公分長，1年後可長至3台斤大，2年後可達到6至10台斤，魚苗在成長過程會吃掉水中的浮游生物和藻類，對水庫水質淨化有很大幫助，其中大頭鰱吃水中浮游生物；烏鰡吃蛤螺類，草魚吃布袋蓮、浮萍等。放流這些魚苗可達到有效淨化水庫水質，更可減少對水庫閘門等水工設施造成不利的影響。

進入枯水期水情正常，石門水庫8日在阿姆坪碼頭放流12萬尾魚苗。（資料照）

進入枯水期水情正常，石門水庫8日在阿姆坪碼頭放流12萬尾魚苗。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法