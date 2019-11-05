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桃園市脫離腸病毒流行期 衛生局：仍不能掉以輕心

桃園市腸病毒健保門診及急診就診人次，已連續六周下降，脫離腸病毒流行期，衛生局呼籲仍須留意勿輕心，落實正確洗手5步驟及洗手5時機。（記者陳恩惠翻攝）

桃園市腸病毒健保門診及急診就診人次，已連續六周下降，脫離腸病毒流行期，衛生局呼籲仍須留意勿輕心，落實正確洗手5步驟及洗手5時機。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-05 17:07:20

〔記者陳恩惠／桃園報導〕根據衛生福利部疾病管制署監測資料，桃園市腸病毒健保門診及急診就診人次，已連續6週下降，脫離腸病毒流行期；目前全國腸病毒重症確診56例，死亡1例、桃園市腸病毒重症確診2例，無死亡病例，衛生局呼籲，仍須留意勿掉以輕心，學童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上學，勿至補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動，且要與家中其他幼童適度隔離，以降低交叉感染的機會，保護自身、同學及家人健康。

衛生局說，為宣導正確洗手觀念，以降低腸病毒擴散風險，今年度針對國小、幼托機構、托嬰中心等單位進行衛教宣導及查核共計1527家次，並針對符合高風險區域學校依1127規定辦理停課，截至昨天為止，已查獲12間幼托機構未依桃園市腸病毒防疫措施規定進行通報或停課措施，已依傳染病防治法裁處。

衛生局同時也結合地方特色，藉由桃園在地茶葉文化結合手工皂製作，於社區辦理創意宣導活動，將正確洗手觀念融入生活中，教導學童及社區民眾養成良好衛生習慣，落實正確洗手5步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手5時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），以有效避免病毒傳播。

衛生局提醒腸病毒傳染力極高，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒之嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園市的5家腸病毒重症責任醫院就醫，以掌握黃金時間治療，使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會。

衛生局說，這5家腸病毒重症責任醫院，分別是林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，若民眾有相關問題，可至桃園市衛生局網站查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033355。

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