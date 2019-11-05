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首頁　>　桃園市

派出所「卡韓」如廁？ 徐國勇：政治人物不應無端造謠

內政部長徐國勇（左）今到平鎮分局視察，釐清韓國瑜上廁所遭拒事件。（記者許倬勛攝）

內政部長徐國勇（左）今到平鎮分局視察，釐清韓國瑜上廁所遭拒事件。（記者許倬勛攝）

2019-11-05 11:53:20

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜上週四、五到桃園進行傾聽之旅，同黨立委陳學聖爆料，韓到平鎮警分局龍岡派出所借上廁所遭拒，引起外界關注。內政部長徐國勇今受訪重申，政治人物不應無端造謠，況且警察是人民保母，內急是人之常情，沒有理由拒絕；徐國勇中午也到桃園市平鎮警分局慰勞基層。

韓國瑜如廁「遭卡」鬧得沸沸揚揚、幾成羅生門，立委陳學聖究竟是不是烏龍爆料？桃園市政府昨聲明，強調警察局各派出所一向友善，民眾或是候選人借廁所都不曾拒絕。

徐國勇上午出席一貫道天元國際道場動土典禮，今再談此事，面露為難說：「早就公布影像畫面了，整起事件子虛烏有。」徐說，警察同仁不可能會拒絕民眾借廁所，更何況是一介市長，如此說法實在不尊重辛苦的基層員警，政治人物不該利用警方操作、造謠。

媒體也問及，若再碰到政治人物造勢內急，是否會有特殊的作法、以免爭議？徐國勇說，警方對待所有國民都是一視同仁，為每個人服務；徐國勇中午特地到平鎮警分局慰勞基層。

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