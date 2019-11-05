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「差點被氣死！」老婦人告女兒殺人未遂
2019-11-05 11:47:32
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市程姓老婦人被52歲女兒提出民事移轉房產告訴，一審駁回後女兒又提上訴，老婦人認為女兒屢屢對她興訟，讓原本就罹有心臟病的她更加不適，女兒根本是殺人未遂，因此對她提出殺害直系血親尊親屬未遂罪告訴，桃園地檢署檢察官認為，呂女提起訴訟是合法行使權利，難與殺人手段等同視之，且老婦人原本就罹有慢性病，無證據證明病情狀況與女兒提告有關係，偵結予以老婦人女兒不起訴。
老婦人指控，女兒向桃園地院提起請求轉移台北市中正區某房地產的民事告訴，法院於今年5月間駁回後，女兒又於6月間提出上訴，害她因屢跑法院，心臟更加不適了，認為女兒此舉根本是殺人未遂，因此對女兒提出殺害直系血親尊親屬未遂罪告訴。
呂女喊冤說，該間房地產是她與她的二姊合資購買，只是想拿回應有的財產，絕對沒有要殺害媽媽之意。
檢方認為，呂女與媽媽有房地產產權糾紛，提出民事移轉房產告訴，是為了釐清紛爭，屬於合法行使權利，難與殺人手段等同視之，且老婦人原本就罹有慢性病，無證據證明病情狀況與女兒提告有關係，偵結予以老婦人女兒不起訴。