國光電廠年給3400萬元回饋金 桃市議員爭取擴大回饋範圍

桃園市議員林俐玲（左）今在市政總質詢時，向市長鄭文燦（右）爭取盼能擴大國光電廠回饋範圍，讓未能拿到回饋金的部分里也可以得到部分補助。（記者魏瑾筠翻攝）

2019-11-04 23:28:28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位在桃園市龜山區的國光電廠，今年起實施回饋金制度，每年將給予龜山區公所3400萬元，桃園市議員林俐玲今在市政總質詢時，向桃園市長鄭文燦爭取盼能擴大回饋範圍，讓未能拿到回饋金的部分里也可以得到部分補助。鄭文燦表示，這是所有鄰避設施都會有的問題，會劃定回饋的範圍，非範圍內則無回饋金，市府會運用區公所統籌的回饋金，讓非範圍內的里也能得到些補助。

位於龜山區大崗里下湖、2003年開始運轉的國光電廠，為民營天然氣火力發電廠，今年4月16日因經濟部公告「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，電廠須依規定提撥協助金給地方，讓討論多年的國光電廠回饋金終於在今年拍板定案。

龜山區長呂緣指出，國光電廠今年起將每年提撥3400萬元給市府及公所，其中位在國光電廠方圓2公里內，包括大崗、南上、大坑、楓樹、大華、舊路、公西及大湖等8個里約分配到1500萬元；公所統籌的回饋金也有約1500餘萬元；其餘還有行政作業費340萬元，由市府及公所各分得136、204萬元。

呂緣表示，經與當地居民討論，已依各里受影響程度分級訂定出回饋金分配計畫，其中大崗里因近90%的住戶涵蓋率，加上里內還有變電設施，受影響範圍最多，因此被分為第1級；南上里雖然影響住戶少，但里內有發電設施3組、輸電線設施2座，楓樹里有輸電線設施9座，大坑里則是距離發電設施近且住戶涵蓋率3%，均被分為第2級；大華里、舊路里各有變電設施1組，分為第3級；至於公西里、大湖里則是完全沒有變電設施，但有些許住戶在範圍內，因此被分為第4級，詳細分配金額仍待審預算後才能進一步確定。

呂緣強調，回饋金並非直接發放給里做使用，而是各里須依需求提出計畫向公所申請補助，待市府審查委員會審核通過後，才會提撥經費，至於未能領取回饋金的其他里，則可運用區公所統籌的回饋金提出計畫、申請補助經費；鄭文燦則表示，也將研議是否以「區」取代「里」做為回饋金回饋的單位。

此外，林俐玲提及，華亞汽電回饋金原回饋樂善里，但現在樂善里分出為文青里，建議將文青里也納入回饋範圍之內，鄭文燦回應，華亞是民間機構，早期有回饋金要點，市府會再來協商文青里回饋金的部分。

位在龜山區的國光電廠今年起實施回饋金制度，每年將給予龜山區公所3400萬元。（記者魏瑾筠攝）

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