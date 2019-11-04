投入7600萬元打造 蘆竹綠驛草妍道今竣工

道路鋪面改善提升用路人使用舒適度。（記者魏瑾筠攝）

2019-11-04 23:40:58

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕桃園市蘆竹區山外路因鄰近機場捷運A10山鼻站及大古山休閒農業區，桃園市政府考量日後行人需求增加，去年向內政部營建署爭取前瞻經費再加上自籌款，去年底投入7600萬元進行「綠驛草妍道－蘆竹區山外路休憩環境營造計畫工程」，經過近10個月的施工，今天舉行竣工典禮。

桃園市長鄭文燦今出席典禮表示，為了打造優質農業休閒景點，市府沿著坑子溪畔，結合原有自行車道、人行步道及山外路進行整體營造，工程全長約2300公尺，透過農業休閒、環境景觀及人本友善等3大面向，進行人行道改善、植栽景觀及路平等3大工程。

桃園市政府養護工程處指出，人行道改善後，採用噴花地坪鋪面，完成長度約2170公尺、面積約3618平方公尺，提供人行淨寬至少1.5公尺及9處無障礙斜坡道；植栽景觀方面，設置入口意象1座、景觀平台9座、植栽樹穴94處，包括樹木移植276株、灌木種植約16萬8000株，還有新設造型座椅20座及實木扶手水波紋欄杆約2166公尺等。

路平工程的部分，桃市府養工處表示，已完成山外路路面刨鋪長度2322公尺、面積約2萬7441平方公尺，完成後鋪面平坦度從3.38降為2.66，標線抗滑係數也從45提升至65。

鄭文燦另表示，除了營造休憩環境外，桃園市政府水務局也正持續協調取得用地，延長現有坑子溪自行車道，屆時自行車道將再延長10公里，帶動坑子溪流域的發展，而周邊的「機捷田園景觀大道（A9a至A11）道路改善工程」也將於明年6月底完工。

鄭文燦並提及，機捷山鼻站新市鎮開發已接近配地階段，未來將設置「山鼻之戀」等5座埤塘公園，成為山鼻地區休閒好去處，桃園花彩節也即將開幕，蘆竹區公所將以坑口及山鼻為示範地點，展現蘆竹風情。

懸臂式景觀平台周圍環境美化。（記者魏瑾筠攝）

人行道鋪面乾式紙模噴花地坪。（記者魏瑾筠攝）

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