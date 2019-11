7年締造84億產值 桃園市地方型SBIR成果斐然

市府經濟發展局昨舉辦「107年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR) 成果發表記者會」,鄭文燦市長等人出席,與54家企業代表合影。(記者陳恩惠攝)

2019-11-04 23:02:05

[記者陳恩惠/桃園報導]市府經濟發展局昨舉行「107年度桃園市地方產業創新研發推動計畫(簡稱地方型SBIR)」成果發表會,鄭文燦市長致詞表示,中小企業具有靈活、務實的特質,桃園自101年度起執行地方型SBIR計畫,持續給予中小企業支持,分擔研發初期風險,鼓勵中小企業勇於創新,持續研發更優質的技術與服務,讓產業成果「Made in Taiwan」、「Made in Taoyuan」,也讓「Money in Taoyuan」。

SBIR成果發表會展示包括「金屬機械」、「民生化工」、「食品及生技製藥」、「創新服務」與「電子資通」等五大領域專案研發成果,截至107年度累計執行322案,增加1303個就業人數,取得95件發明專利及188件新式樣專利,產出並衍生1148件特色商品,為桃園帶來超過84億元產值效益。

鄭文燦指出,本市辦理地方型SBIR邁入第8個年頭,總補助經費從原開辦時的3千萬元逐年提高至逾4千萬元,申請補助的送件計畫多達130件,代表中小企業對市府推動市府在SBIR,帶動技術創新與升級轉型之殷切需求,另107年度通過計畫獲得補助的54家業者皆順利結案,顯示經市府數年來的輔導,已為中小企業奠定良好的研發根基,許多企業甚至已準備將研發成果投入市場運用。

他表示,桃園在虎頭山創新園區建置「設置中小企業聯合輔導、創新育成及園區管理中心」、結合財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會、以及台灣中小企業銀行等平台,前段的研發補助與後段的融資平台接軌在一起,讓後端融資能夠進行得更順利,這次核准54家即有22家轉入信保基金,爭取融資。

鄭文燦補充表示,桃園致力推動各種創新計畫,例如在虎頭山、青埔、楊梅幼獅工業區等地建置創新園區,桃園也一口氣推動七個產業專區,希望在工業用地取得上大步向前,滿足中小企業的需求。未來市府亦將持續爭取擴編地方型SBIR經費,配合中央五加二政策鎖定特定產業加強輔導,協助更多中小企業運用政府研發資源達成「創新」、「轉型」與「升級」的目的,提升桃園整體產業的競爭力。

他說,目前行政院也推動微型企業的創業計畫,類似中小企業的創業,要求銀行提撥一定比例來支持中小企業,桃園工廠的規模約有1萬2千家,公司登記約6萬家,桃園未來在這方面的投資會再增加。

鄭文燦市長在會中對中小企業持續研發所帶來的經濟效益表示感謝及肯定,更對所有企業的努力成果讚譽有加,成果發表會上並親自頒發鼓勵狀給每位企業代表,現場更邀請107年度成功結案的54家企業展示研發成果,同時將研發成果資料彙整成冊,讓來賓更能深入瞭解桃園市企業積極創新的驅進力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法