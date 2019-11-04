想賞紫爆的仙草花海再等等！ 網傳開花美照是去年的

賞紫爆的仙草花海再等等！（記者李容萍攝）

2019-11-04 23:06:15

〔記者李容萍／桃園報導〕隸屬去年「桃園花彩節」楊梅展區的紫爆仙草花，近日網路瘋傳去年的開花美照，吸引網友揪團準備前往衝一波；其實，楊梅仙草花海今年獨立以「桃園仙草花節」登場，活動敲定11月23日至12月8日舉辦，現況花田裡可還是一片綠油油，但已長出小小花苞，預計仙草花開得再等1至2星期，活動期間可望盛開，要賞花的可別白跑了！

楊梅區農會總幹事周宗維表示，市府農業局近幾年推動農業產業轉型，針對「一區一花卉」推動各區特色大型花卉活動。楊梅地區近年推廣仙草種植，經桃園區農業改良場歷時25年育成仙草新品種「桃園2號」，又名香華，香氣濃郁。在去年桃園花彩節中，以紫色花海獲得民眾喜愛，短短9天吸引近50萬的遊客人數，猶如普羅旺斯的美景造成轟動，今年擴大種植，由原本1公頃擴大到5公頃。

農業局也預告，首屆桃園仙草花節以「花漾楊梅仙境遊」為主題，種植5公頃仙草花，除了紫色花海的浪漫吸睛外，周邊也種植4公頃的綠肥花海，活動期間的3個週休假日安排主題展演活動，11月23日、24日以扮裝遊行揭開序幕，邀請樂團演出系列童話故事主題歌曲；11月31日、12月1日舉辦瘋狂下午野餐日活動，線上報名成功的民眾可獲得楊梅農會提供的仙草商品、桃園觀光工廠郭元益、金格食品提供的下午茶點心；12月7日、8日有大小朋友都愛的魔幻雜技演出，楊梅區公所推出以仙草入菜的「千人仙草宴」活動，開放認桌時間另行公布。

此外，還有文創市集、瘋狂下午茶野餐日、千人仙草宴、創意活動、小旅行、DIY體驗活動、IG攝影比賽等，並結合楊梅休閒農業園區在地農場，規劃控窯、麻糬DIY、仙草牛汶水體驗、拔蘿蔔等農事DIY，以及串聯富岡周邊農場和景點辦理小旅行等，請民眾拭目以待。

桃園仙草花田現況還一片綠油油。（記者李容萍攝）

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