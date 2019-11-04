台非混血兒獨鍾鐵板燒 計畫回南非開餐館一圓創業夢

2019-11-04 23:37:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市擁有南非血統的永平工商餐飲科三年級女學生高秀花，因膚色及搶眼五官外型，讓人一看就知道是外國人。在校加入鐵板燒專業技術社團學習，具備獨立燒桌和烹飪出鐵板燒套餐的能力，明年6月畢業，她打算跟著母親回南非開1間鐵板燒餐館，把在校學到的創意料理運用在南非特色美食中。

高秀花說，父親因跑船時在南非認識了母親，結婚6年後回到台灣定居，父母忙於工作的關係，一直沒機會回南非探親，她心中一直有個願望，和家人回母親的故鄉南非，就讀國中時，永平工商到校宣導介紹餐飲師資、設備，吸引了她的目光，她原本就喜歡烹飪，得知餐飲科有不同的專長與班別，燃起對鐵板燒的興趣，並加入鐵板燒專業技術社團學習。

鐵板燒專業技術社團學習內容很多，有外場的服務技巧。高秀花努力學會服務客人的流程與應對禮儀、鐵板燒操作的技術，也學到燒桌技巧、鐵板溫度掌控、菜色精緻擺盤等，2年多下來已可以勝任鐵板廚師工作。

高秀花表示，母親說南非家鄉少有像台灣一樣，有平價的鐵板燒餐館，很有市場潛力。她要把在永平工商跟隨著師傅學習到的各種創意料理，運用在南非特色的美食中，讓南非的顧客吃到台灣特色美食鐵板燒。

高秀花的拿手菜餚為松露蒸蛋、煎大明蝦佐芥末醬、煎豬頸肉佐卡拉卡醬汁及煎透抽佐芥末胡椒塩等，其中煎豬頸肉佐卡拉卡醬汁是她研發的菜色，運用鐵板「煎」的技巧，結合帶有道地南非口味的卡拉卡醬汁，不僅煎出美味的料理，更烹調出屬於母親口中的家鄉味，令師生讚不絕口。

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