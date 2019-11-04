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陳學聖控桃警「卡韓」如廁 鄭文燦：不應造謠生事端
2019-11-04 21:11:26
〔記者周敏鴻／桃園報導〕立法委員陳學聖指責桃園警方以「行政中立」為由，拒絕國民黨總統參選人韓國瑜到龍岡派出所如廁，桃園市長鄭文燦透過市府新聞處長詹賀舜表達不滿，並強調：「警察同仁執勤辛苦，政治人物不應以造謠製造事端！」
陳學聖指韓國瑜10月31日參加平鎮區後援會活動前，被警方以「行政不中立」為由拒絕韓國瑜到龍岡派出所如廁，另類「卡韓」，害韓國瑜憋尿2個多小時。
詹賀舜說，桃園市政府警察局調查相關影像後確認，韓國瑜車隊並未前往龍岡派出所借廁所，也沒被拒絕。有影像有真相，桃園市警察局依照規定，給予總統參選人必要協助，少數人惡意抹黑、刻意製造事端，不是總統選舉該有的格調。
詹賀舜說，警察局各派出所一向友善，民眾或是參選人借用廁所都不曾拒絕，呼籲外界別再惡意造謠。