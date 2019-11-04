公費流感疫苗 桃市15日起分批開打

桃園市公費流感疫苗本月15日起分三批施打。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-04 16:06:37

［記者陳恩惠／桃園報導］今年公費流感疫苗順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，全面採用四價流感疫苗，市府衛生局採購56萬8500劑公費疫苗，提供市民周全的保護力，流感疫苗接種對象將採分批接種，開打時程分別為本月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；明年1月1日起為其他公費對象。

今年因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，衛福部疾管署召集專家研議後，決定在疫苗供應無法針對全部對象同時開打的狀況下，公費流感疫苗接種時程延至11月15日進行並採分批接種，至於是否到社區設置接種站，將視後續疫苗供應情形，適度開放設點、服務市民。

衛生局表示，雖然疫苗接種延後，但接種前置準備工作正如火如荼進行中，在疫苗供貨許可的前提下，將配合中央政策適度調整接種方式，希望能在流感季前完成接種作業。

衛生局提醒，民眾應保持良好個人衛生習慣，如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

本市另儲備有流感抗病毒藥劑配置於合約醫療所，凡經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需快篩，皆可依規定使用公費抗病毒藥劑，目前藥劑供應無虞，若有流感疫苗接種相關問題可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

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